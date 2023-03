Poliisi löysi Lohjalta vainajan syrjäisestä paikasta, jonka henkirikoksesta epäilty oli kertonut.

Poliisi löysi epäillyn henkirikoksen uhrin syrjäisestä paikasta maastosta Lohjalla tiistaina 7. maaliskuuta.

Poliisi osasi etsiä vainajaa kyseisestä paikasta, sillä rikoksesta epäilty mies oli kertonut poliisille, minne hän oli vienyt uhrin, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi tiedotteessaan.

Rikoksesta epäilty henkilö on vangittu todennäköisin syin epäiltynä tappoon. Asiassa on ollut vangittuna toinenkin henkilö, joka on nyt vapautettu. Tämän toisen henkilön vangitsemisen syynä oli epäily rikoksentekijän suojelemisesta.

Henkirikoksesta epäilty on kertonut, että hän on kohdistanut uhriin väkivaltaa ja aiheuttanut tämän kuoleman. Epäilty on oman käsityksensä mukaan syyllistynyt pahoinpitelyyn ja kuolemantuottamukseen.

Maanantaina poliisi pyysi tapaukseen liittyvästä punaisesta Volkswagen Golf -henkilöautosta ja sen liikkumisesta Länsi-Uudellamaalla. Torstaisessa tiedotteessaan poliisi kiittää kaikkia niitä, jotka lähettivät poliisille havaintojaan ja jotka jakoivat poliisin julkaisemaa havaintopyyntöä.

Maanantaisen tiedotteen mukaan tapon epäillään tapahtuneen Siuntiossa.

