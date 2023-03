Puotilan ammuskelu liittyi todennäköisesti kiristykseen, tiedottaa Helsingin poliisi.

Puotilassa viime marraskuussa tapahtuneen ampumavälikohtauksen esitutkinta on valmistunut sekä Itä-Uudenmaan poliisissa että keskusrikospoliisissa.

Ampumisessa kuoli yksi ihminen. Epäilty otettiin kiinni ampumapaikalta.

Esitutkinnan perusteella epäiltyä ampujaa kiristettiin pitkään ennen henkirikosta.

Itä-Uudenmaan poliisi on tutkinut Puotilan henkirikosta ja keskusrikospoliisi asiaan liittyvää kiristystä.

Vuonna 1968 syntynyttä ampujaa epäillään murhasta, ampuma-aserikoksesta sekä vaaran aiheuttamisesta.

Keskusrikospoliisin (krp) tutkinnassa rikosnimikkeinä ovat olleet törkeä kiristyksen yritys ja pahoinpitely.

Krp:n osuudessa epäiltyinä on ollut kaksi henkilöä, joista toinen on kuollut. Kuollut on henkilö, joka oli Puotilan epäillyn henkirikoksen uhri.

Krp kertoo tiedotteessaan, että esitutkinnan perusteella kaksi epäiltyä ovat kiristäneet asianomistajaa useita kuukausia uhkailemalla ja lievällä väkivallalla. Esitutkinnassa ei saatu näyttöä siitä, että kiristäjät olisivat saaneet asianomistajalta omaisuutta kiristyksen seurauksena.

Krp:n esitutkinnassa esille tulleet epäilyt siirtyvät nyt syyteharkintaan. Myös Itä-Uudenmaan poliisin epäilemät rikokset ovat siirtyneet syyteharkintaan.