Helsingissä Koskelassa palaa asunnossa Oulunkyläntiellä, Helsingin kaupungin pelastuslaitos kertoo Twitterissä.

Hälytys palosta tuli noin kello 14.10 perjantaina iltapäivällä. Pelastuslaitos kertoo noin kello 14.30 perjantaina iltapäivällä, että käynnissä on täyden palon vaihe.

Omakotitalon sammutustyöt olivat käynnissä vielä kello 15.40 iltapäivällä, ja päivystävä palomestari Vesa Paatelma kertoo, että sammutustöiden arvioidaan kestävän vielä tunteja.

Omakotitalossa ei ole sisällä asukkaita. Talon asukas oli poistunut asunnosta omatoimisesti jo ennen pelastuslaitoksen saapumista paikalle, Paatelma kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan asunnosta pelastettiin koira.

”Savun takia viereisen omakotitalon asukkaat on evakuoitu”, Paatelma sanoo.

Paatelman mukaan ei ole kuitenkaan vaaraa, että palo leviäisi omakotitalosta muihin rakennuksiin.

Palosta aiheutuu haittaa liikenteelle Oulunkyläntiellä. Helsingin poliisi twiittasi kello 14.50, että Oulunkyläntie on suljettu Kotoniityntien ja Kunnalliskodintien väliltä tulipalon vuoksi.

Paikalle sattuneen HS:n uutispäällikkö Marko Hämäläisen mukaan palosta leviää voimakkaasti savua.

”Paikalla on ainakin kuusi paloautoa, ja tie on katkaistu seitsemännellä paloautolla. Nosturi sammuttaa paloa, liekkejä ei näy mutta savu on sankkaa. Koko Oulunkyläntie on suljettuna”, hän kertoo.

Pelastuslaitos kehottaa sulkemaan ilmanvaihdon ja ikkunat tarvittaessa.

Kohteessa oli aluksi pelastuslaitoksen mukaan seitsemän pelastusyksikköä, sammutus­autoja, nostolava ja säiliöyksikkö. Sammutustöiden apuna käytetään lennokkia, pelastuslaitos kertoo.

Noin kello 15 pelastuslaitos kertoi hälyttäneensä lisäyksiköitä paikalle.

Pelastuslaitos twiittasi lennokilla otetun lämpökamerakuvan perjantaina iltapäivällä.

Oikaisu 10.3. kello 15.11: Uutisessa puhuttiin aiemmin Oulunkylästä. Tulipalo on Koskelassa.