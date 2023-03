Husin yhtymäkokous esittää, että sairaalan rakentamisbudjettia nostetaan 170 miljoonaan euroon. Pari vuotta sitten rakennuskustannusten arvioitiin vielä olevan noin 120 miljoonaa euroa.

Helsinkiin rakennettavan Tammisairaalan kustannukset nousevat arviolta kymmeniä miljoonia euroja lisää.

Keskiviikkona kokoontuva Husin yhtymäkokous esittää, että sairaalan rakentamisbudjettia nostetaan 170 miljoonaan euroon vuoteen 2027 ulottuvassa investointisuunnitelmassa.

Kustannusten kasvu johtuu eniten siitä, että rakennusmateriaalien hinta on noussut sekä koronapandemian vuoksi että Venäjä hyökättyä Ukrainaan. Perustuksia tehdessä on tullut myös joitain yllätyksiä, joiden vuoksi alkuperäisiä rakennussuunnitelmia on jouduttu hieman säätämään uusiksi.

Silmätauteihin keskittyvä Tammisairaala rakennetaan Meilahteen lähelle Iho- ja allergiasairaalaa. Pari vuotta sitten rakennuskustannusten arvioitiin vielä olevan noin 120 miljoonaa euroa.

Hus-yhtymällä on edelleen menossa useita suuria sairaaloiden rakennustyömaita ja merkittävästi korjausvelkaa. Inflaatio nostaa useiden muidenkin hankkeiden hintaa merkittävillä summilla, samassa kokouksessa käsitellään esimerkiksi Helsingin kaupungin ja Husin yhteisen rakennushankkeen Laakson sairaalan muuttuneita suunnitelmia.

Yhtymäkokous on Husin korkein päättävä elin, jossa on edustaja sen omistajilta eli Helsingin kaupungilta ja Uudenmaan neljältä hyvinvointialueelta.

