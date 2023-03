Uusi pelastusasemarakennus maksaa arviolta 13 miljoonaa euroa, ja se palvelee Itä-Helsinkiä.

Kolmikerroksisen rakennuksen ylimmässä kerroksessa on suuri liikuntasali.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Kontulan pelastusaseman uudisrakennuksen hankesuunnitelman keskiviikon kokouksessaan.

Uusi pelastusasema rakennetaan Lirokujalle, Kontulantien ja Kehä I:n läheisyyteen. Asemalle sijoitetaan pelastusyksikkö, säiliöyksikkö sekä ambulanssi. Asemalla tulee työskentelemään 10 henkilöä neljässä vuorossa.

Kolmikerroksisen uudisrakennuksen rakentaminen maksaa noin 13 miljoonaa euroa.

Rakennuksen ylimpään kerrokseen rakennetaan suuri liikuntasali, joka on myös kaupunkilaisten vuokrattavissa.

Uudisrakennuksen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kesällä, ja sen pitäisi olla valmis joulukuussa 2024.

Tällä hetkellä Kontulan pelastusasema toimii Sirrikujalla vuokratiloissa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on vuonna 2019 antanut päätöksen, jossa se katsoo Helsingin alueen pelastustoiminnan palvelutasossa huomattavia epäkohtia. Tuolloin Helsingille asetettiin 20 miljoonan euron uhkasakko palvelutason parantamiseksi.

Korjaustoimenpiteenä pelastuslaitoksen toimintaa hajautetaan ja uusia pelastusasemia rakennetaan. Pahimmiksi puutealueiksi määriteltiin Konala, Kontula, Tapanila sekä Vuosaari.

Konalan pelastusasema on juuri valmistunut, Tapanilan aseman hankesuunnittelu on käynnistetty ja Vuosaaren uudelle asemalle on tehty tonttivaraus.