Poliitikot miettivät uutta mallia, jossa remonttia vailla oleville rakennuksille etsittäisiin toinen omistaja.

Helsingin kaupunki suunnittelee uudenlaista tapaa korjauttaa suurta remonttia vailla olevia rakennuksiaan, joille on edelleen käyttöä.

Jos poliitikot näin päättävät, mittavaa peruskorjausta odottavaa Vallilan ala-astetta ei kunnostettaisi kaupungin omilla rahoilla. Sen sijaan kaupunki etsisi koulutalolle ostajan, jonka vuokralaiseksi kaupunki sitten sitoutuisi ostajan maksaman remontin jälkeen.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli myyntiä tämän viikon kokouksessaan, mutta asia jätettiin vielä pöydälle.

Vastaavat julkisten rakennusten vuokrajärjestelyt eivät ole mitenkään outoja muissa kaupungeissa, mutta Helsingin kohdalla kyse olisi uuden mallin pilotoinnista.

Vallilan ala-asteen rakennuksille etsittäisiin uusi omistaja kilpailuttamalla. Uusi omistaja hoitaisi Helsingin puolesta tulevan ison remontin ja kaikki muutkin tulevat korjaukset. Kaupunki laskee, että sillä on korjausvelkaa Vallilan ala-asteella ainakin pari miljoonaa.

Kaupunki puolestaan sitoutuisi vuokraamaan koulua alkuun kahdeksikymmeneksi vuodeksi alkaen vuodesta 2026.

Rakennukset myytäisiin eniten tarjoavalle. Koulun tontti säilyisi kaupungilla ja rakennusten uusi omistaja vuokraisi puolestaan sitä. Esityksestä poliitikoille todetaan, että kaupunki on etukäteen kysellyt mahdollista kiinnostusta tällaiseen sopivilta omistajaehdokkaita ja kiinnostuneita olisi.

Kyse on siinä mielessä isommasta asiasta kuin yhdestä koulurakennuksesta, että samalla kerätään tietoa mahdollisia samankaltaisia kauppoja varten.

Mallia verrataan siihen, että kaupunki kunnostaisi ja omistaisi koulun itse. Toinen vertailukohde on elinkaarimalli, jossa peruskorjauksen toteuttaja on tavanomaista suuremmassa vastuussa rakennuksen kunnosta remontin jälkeenkin, mutta remontin hinta on vastaavasti kaupungille korkeampi.