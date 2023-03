Syyttäjä ei aloita esitutkintaa yhdestäkään poliisin rikoksia ruotivan blogin esiin nostamista tapauksesta.

Erikoissyyttäjä Jukka Haavisto on päättänyt olla aloittamatta esitutkintaa Helsingin poliisin väitetyistä rikoksista.

Väitteet liittyvät paljastusblogiin, jossa julkaistiin tietoja useista väitetyistä pahoin­pitely­tilanteista ja muun muassa julkisten varojen väärinkäytöstä.

Asiaa on tutkittu pitkään. Syyttäjä aloitti esiselvityksen keväällä 2021. Selvityksessä on kuultu lukuisia todistajia ja käyty läpi valtava määrä arkistomateriaalia. Suuri osa väitetyistä rikoksista on jo rikosoikeudellisesti vanhentuneita, joten niistä ei olisi voinut teoriassakaan aloittaa esitutkintaa.

Blogin väitteistä nousi vuonna 2021 laajaa keskustelua. HS julkaisi keväällä 2022 laajan artikkelin, jossa blogin kirjoittaja Joakim Lindholm sekä useat nimettömät poliisilähteet kertoivat Itäkeskuksen poliisin kyseenalaisista toimintatavoista.

Haaviston selvitettävinä oli myös joitain törkeämpiä rikoksia, joissa vanhentumisaika on 20 vuotta.

Nämä väitteet liittyivät juuri Itäkeskuksen poliisin toimintaan. Lindholm kertoi blogissaan tapauksesta, jossa poliisi olisi kotikäynnillä heittänyt miehen portaista alas niin, että mies meni tajuttomaksi. Toinen tapaus liittyi kotibileistä mukaan napattuun nuoreen mieheen, jota olisi pahoinpidelty Kisahallin säilytystiloissa.

Syyttäjän selvityksen mukaan kummassakaan tapauksessa ei saatu selville uhrien henkilöllisyyttä eikä tapahtumien tarkkoja tapahtuma-aikoja. Selvityksessä todistajina kuullut Kisahallin entiset vartijat tai ylikonstaapelit eivät olleet kuulleet vastaavista tapahtumista.

Selvityksessä oli myös Itäkeskuksen poliisin niin sanotut lokapojat. Kyse oli blogin mukaan poliisin sisällä toimineesta neljän miehen ryhmästä, joka pahoinpiteli asiakkaita toistuvasti. Syyttäjä selvitti väitteitä lokapoikien ”juoponheitto­kisoista”, joissa poliisien väitettiin kisanneen sillä, kuka heittää juopuneen miehen pisimmälle poliisiautosta.

Esiselvityksessä saatiin selville kahden poliisin henkilöllisyys. Molemmat kiistivät tapahtumat.

Teoista ei löytynyt selvityksessä mitään näyttöä rekistereistä tai henkilöiden kuulemisissa. Kukaan ei myöskään ilmoittautunut asianomistajaksi. Syyttäjän mukaan tapahtumista ei saatu tarpeeksi selvitystä, jotta esitutkinta olisi voitu aloittaa.

Selvityksessä käsiteltiin myös ulkomaalaispoliisin väitettyjä rikoksia.

Lindholmin mukaan eräs ulkomaalaispoliisi oli yrittänyt raiskata naisen Kamerunissa erään saattotehtävän jälkeen. Matkalla mukana ollut poliisi kiisti raiskauksen yrityksen. Syyttäjän mukaan epäillystä teosta ei saatu mitään muuta selvitystä kuin Lindholmin kertoma, jonka vuoksi rikoksen törkeysperuste ei täyty ja teko on näin ollen vanhentunut.

Syyttäjä selvitti rikosepäilyjä myös Lindholmia itseään koskien. Hänellä on ollut poliisina velvollisuus ilmoittaa rikoksista esihenkilölleen, syyttäjälle tai yhdyshenkilölle. Suurimmassa osassa tapauksista, joita hän on väitetysti itse todistanut, hän ei ole kuitenkaan ilmoittanut tekoja eteenpäin. Laiminlyönnit ovat kuitenkin vanhentuneita, eikä syyttäjä aloita esitutkintaa.

Mikäli rikosoikeudellisesti vanhentumattomista asioista ilmenee uutta tietoa myöhemmin, voidaan syyttäjän mukaan niihin vielä palata.