Jokiniemen oppimiskampuksen pitäisi valmistua Vantaalle kesäksi 2028.

Tikkurilan aseman liepeille on kasvamassa valtava opiskelijoiden keskittymä.

Vantaalaispoliitikot hyväksyivät helmikuussa tarveselvityksen Jokiniemen oppimiskampukselle, joka rakennettaisiin Valkoisenlähteentien eteläpuolelle.

Tämän vuoden aikana on tarkoitus tehdä tarkemmat suunnitelmat ja muutokset kaavoitukseen. Valmista voisi näin olla kesällä 2028.

Eniten uudella kampuksella on ammattiin opiskelevia, sillä Vantaan ammattiopisto Varialle on varattu tilaa 1 365 opiskelijalle. Jokiniemeen tulee ravintola- ja cateringalaa, elintarvikealaa, hiusalaa, kuvallisen ilmaisun alaa, sosiaali- ja terveysalaa, matkailualaa ja ICT-alaa. Lisäksi kampukselle tulee valmentavaa koulutusta.

Tikkurilan lukio saa uudisrakennuksesta lisätilaa 300 opiskelijalle. Vantaan aikuisopiston muut tilat mitoitetaan 750 opiskelijalle ja aikuisten perusopetukselle rakennetaan tilat 200 opiskelijalle.

Yhteensä uusiin tiloihin sopisi näin 2 615 opiskelijaa.

Käytännössä alueella liikkuu reilusti tätäkin suurempi määrä opiskelijoita.

Tikkurilan lukion päärakennus on toisella puolella tietä. Lukiossa on jo nykyisin 1 250 opiskelijaa eli se on monena vuonna ollut Suomen suurin.

Varian toinen suuri toimipiste Hiekkaharjussa puolestaan on lähivuosien ison remontin jälkeen mitoitettu 1 285 opiskelijalle.

Näiden lisäksi lähellä on vielä esimerkiksi ammattikorkeakoulu Laurea toisella puolella junarataa.

Lukion nykyisissä tiloissa on ahdasta suhteessa opiskelijamäärään. Se tarkoittaa esimerkiksi, että ryhmiä on vaikea pilkkoa pienemmiksi, jos lukiolainen tarvitsee oppimiseensa tällaista tukea. Lisätilat antavat myös mahdollisuuden kasvattaa IB-tutkinnon suorittavien opiskelijoiden määrää Vantaalla.

Uudessa rakennuksessa toimisi varsinkin ensimmäistä vuotta lukiota käyviä sekä aikuislukiolaisia. Valkoisenlähteentien yli kulkisi mahdollisesti silta.

Vantaa laskee tarvitsevansa lisää tilaa lukiolaisille myös siksi, että peruskoulun päättävät ikäluokat ovat kasvussa lähivuosina. Vantaalla on myös päätetty, että entistä suuremmalle osalle vantaalaisnuorista pitää olla nimenomaan lukiopaikka. Tavoite on kuudellekymmenelle prosentille ikäluokasta eikä tavoitteeseen riitä vielä kokonaan uuden lukion rakentaminen Aviapolikseen.

Varian toimipisteitä puolestaan on jo aiemmin päätetty keskittää kolmeen paikkaan. Kolmas on toimipiste on Vehkalassa.

Varsinkin sosiaali- ja terveysalan ja ICT-alan arvioidaan kasvavan lähivuosina voimakkaasti. Ammatillinen koulutus tarvitsee siitäkin syystä lisää.

Uuden oppimiskampuksen ensimmäiseen kerrokseen on tarkoitus tulla tiloja, joissa opiskelijoilta voi ostaa palveluja, siis esimerkiksi kampaamo ja kahvila.

Aikuisopisto toimii nykyisin 60-luvulla valmistuneissa tiloissa Lummetiellä ja muissa tiloissa esimerkiksi Tikkurilan kirjastolla. Perusopetusta tarvitseville aikuisille ei ole tarpeeksi paikkoja, vaan heitä joudutaan ohjaamaan Vantaalta naapurikuntiin.

Rakentamisen arvioidaan maksaman 89 miljoonaa. Rakennuspaikkaa pidetään haastavana.

Alunperin kampuksen haaveiltiin valmistuvan 2026. Rakentamisen eteneminen nyt suunnitellussa aikataulussa on tärkeää myös monien muiden vantaalaisten koulujen kannalta.

Lue lisää: Radan­varteen Tikkurilaan suunnitellaan ”nuorekasta” kampusta

Lue lisää: Vantaan tunnetuin kaupunginosa kasvaa niin nopeasti, että se voisi olla oma kaupunkinsa – Asukasluvun uskotaan tuplaantuvan, siluettiin hamutaan lähes 20-kerroksisia torneja

Lue lisää: Tikkurilan aseman naapuriin yhteinen koulutalo ammattiin opiskeleville ja lukiolaisille