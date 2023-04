Kauniaisissa toivotaan uutta vetonaulaa kaupungintalon tilalle sovitetusta käärmetalosta. Kaupungintalon kohtalosta päätetään lähiaikoina.

Kauniaisten kaupungintalon tilalle kaavailtu rakennus on nimetty epävirallisesti käärmetaloksi.

Kauniaisissa vuosia haudottu hanke vanhan kaupungintalon korvaajasta on taas tauon jälkeen heräilemässä.

Kaupungin tarkoituksena on purkaa nykyinen kaupungintalo ja rakentaa tilalle kerrostalo, johon tulee asuntojen lisäksi liike- ja hallintotiloja.

Viitesuunnitelma perustuu vuosina 2015–2016 järjestettyyn ideakilpailuun.

Jatkoon päässeessä ehdotuksessa Kauniaisten keskustassa kiemurtelee rakennus, joka on nimetty epävirallisesti käärmetaloksi.

Kauniaisten nykyinen kaupungintalo on peruskorjauksen tarpeessa.

Kaupungintalon alueen asemakaavaluonnos oli kaupunkilaisten nähtävillä vuoden 2018 alussa, mutta hanke ei ole sen jälkeen juuri edennyt.

Asukkaita ovat huolettaneet muun muassa vaikutukset viheralueisiin, ja vuonna 2020 Kauniaisten yhdyskuntavaliokunta palautti asemakaavan muutosehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi.

Arkkitehtitoimisto Anttinen Oiva Arkkitehdit on nyt laatinut käärmetalosta muutaman uuden vaihtoehdon.

HS:n tietojen mukaan kaupunkipoliitikkojen on määrä päättää hankkeen kohtalosta kevään aikana.

Vaihtoehtoisessa ratkaisussa käärmetalo on pilkottu useaksi pieneksi rakennukseksi.

Toisessa vaihtoehdossa käärmetalon muoto on kulmikas.

Kaupungintalon paikalla voisi olla myös palikkamaisia kerrostaloja.

Kauniaisten keskustan kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi, sillä vuonna 1978 valmistunut kaupungintalo on peruskorjauksen tarpeessa ja kaupungin hallinnon tarpeisiin turhan suuri.

Rakennuksen korjaaminen maksaisi arviolta 6–8 miljoonaa euroa, ehkä enemmänkin, sanoo kaupunginjohtaja Christoffer Masar.

”Valtuustoryhmät ovat käyneet keskenään keskusteluja [kaupungintalon alueen tulevaisuudesta], ja lähiaikoina on tarkoitus katsoa, löytyykö vielä jokin polku eteenpäin.”

Jos yhteinen polku löytyy, se tarkoittaa, että hankkeen muodollinen käsittely lähtee uudelleen liikkeelle.

Masarin mukaan tavoitteena on, että hanke saadaan maaliin kuluvan valtuustokauden aikana eli viimeistään vuonna 2025.

Hankkeen suurimpana esteenä on ollut poliittinen erimielisyys paitsi valtuustoryhmien välillä myös niiden sisällä, kaupunginjohtaja sanoo.

”On vaikea löytää kompromissia, jolle löytyy enemmistö.”

Kiistanaiheena on ollut etenkin suunnitellun rakennuksen koko ja korkeus. Kritiikkiä on saanut osakseen myös se, että uudisrakennus ulottuisi niin sanottuun Junghansinpuistoon, joka Kauniaisten ympäristöyhdistyksen mielestä tulisi säästää rakentamiselta.

Masarin mukaan uutta tilaa viheralueille vapautuu, kun nykyiset maanpäälliset parkkialueet siirtyvät maan alle.

Käärmetalo havainnekuvassa katutasolta.

Ajatuksen perinteisestä kaupungintalosta Masar haastaa muuttuneessa maailmassa.

”Oma näkökulmani on, ettei hallintopalatsia enää tarvita. Nykyään on niin paljon enemmän etätöitä. Voimme selvitä paljon vähemmillä tiloilla, esimerkiksi käyttämällä koulutiloja.”

Uudisrakennuksen pääpaino on asumisessa, mutta katutasoon on kaavailtu liiketiloja. Sosiaalisessa mediassa on ehdotettu, että käärmetalossa voisi olla jopa erilaisia hyvinvointi- ja elämyspalveluja, kuten kylpylä.

Kylpylätyyppisiin ratkaisuihin Masar ei ota kantaa, mutta hän näkee, että kiinnostava arkkitehtuuri yhdessä palvelujen kanssa voisi olla vetonaula, joka houkuttelisi kaupunkiin lisää asukkaita ja matkailijoita.