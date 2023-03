15-vuotias hakkasi satunnaisen nuoren Helsingissä. Väkivalta oli oikeuden mukaan julmaa ja raakaa.

Tekohetkellä 15-vuotias poika pahoinpiteli 16-vuotiaan uhrinsa keväällä 2022 Helsingissä. Kun uhri jo makasi maassa ja vuosi verta, 15-vuotias tekijä alkoi kuvata tekoaan puhelimellaan.

Helsingin hovioikeus muutti tekijän käräjäoikeudessa saamaa tuomiota törkeästä pahoinpitelystä ankarammaksi. Vuoden ehdollinen vankeusrangaistus koveni vuoden ja neljän kuukauden vankeudeksi.

Riittävän painavia syitä ehdottomaan vankeusrangaistukseen ei hovioikeudenkaan mukaan ollut.

Tapahtumaillan mittaan tekijä oli oikeudessa kuullun todistajan mukaan ollut aggressiivisen oloinen. Tämä oli ”vain halunnut hakata jonkun”.

Pahaksi onnekseen 16-vuotias uhri joutui yllätetyksi. Tekijä alkoi tuomion mukaan yllättäen hakata uhria nyrkein ja potkia tätä päähän. Iskuja osui uhrin ylävartaloon.

Kun uhri yritti nousta, tekijä kaatoi tämän uudelleen, potki tätä ja talloi tämän päätä.

Osa tekijän menettelystä kävi ilmi hänen itsensä kuvaamalta tallenteelta. Videosta ilmenee, että uhrin kasvot olivat jo veriset, kun kuvaaminen alkoi.

Syyttäjä oli vaatinut tuomion korottamista yhden vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaksi vankeudeksi. Syyttäjä kuvasi tilannetta niin, että tekijä esimerkiksi potki maassa makaavaa, itseään pienikokoisempaa uhria.

Teon kuvaaminen lisäsi syyttäjän mukaan teon nöyryyttävyyttä.

Teko oli sekä Helsingin käräjäoikeuden että hovioikeuden mukaan erityisen julma ja raaka ja kokonaisuutena törkeä.

Uhrin vammat jäivät oikeuden mukaan suhteellisen lieviksi, mutta erityisesti päähän kohdistunut väkivalta oli tuomion mukaan hyvin vaarallista. Vammojen lievyys oli oikeuden mukaan kiinni sattumasta.

Tekijä oli kuitenkin alle 18-vuotias. Hovioikeus päätyi koventamaan tuomiota mutta ei muuttanut vankeutta ehdottomaksi.

Tekijällä on ollut samanaikaisesti käsittelyssä viisi muuta rikosepäilyä. Tekijä kuvaili rikosten tapahtuneen humalassa ja sanoi, että hän on katunut rikoskäyttäytymistään sekä lopettanut alkoholinkäytön.

Tekijä on kertonut juoneensa tapahtumia edeltäneenä päivänä paljon alkoholia ja jättäneensä lääkkeitään ottamatta. Se oli vaikuttanut hänen käytökseensä ja muistikuviinsa tilanteesta.

Keväästä 2022 alkaen tekijä on ollut sijoitettuna lastensuojelulaitokseen. Sieltä ja myös koulusta saatu palaute hänestä on ollut hyvää. Mahdollisen tekojen uusimisriskin on todettu olevan korkea.

Oikeudessa katsottiin rikosten tekemiseen vaikuttaneen tämän nuoren ikään liittyvä kypsymättömyys. Hänen lastensuojelutoimiensa on myös katsottu olevan riittäviä ja tarkoituksenmukaisia.