Työmaajärjestelyistä on tullut kaupungille jonkin verran palautetta.

Myös jalankulkijoiden on sopeuduttava poikkeusjärjestelyihin Mannerheimintiellä.

Runeberginkadun ja Postikadun välinen osuus Mannerheimintiestä on nyt muuttunut työmaaksi.

Erityisesti noin kilometrin matkaa koskevilla järjestelyillä on merkittäviä vaikutuksia kaupunkilaisten arkiliikkumiseen. Raitioliikenne on poikki. Ajoneuvoille käytössä on enää kaksi kaistaa, yksi suuntaansa.

Helsingin kaupungin mukaan peruskorjauksesta johtuvat liikennejärjestelyjen muutokset vilkkaasti liikennöidyllä pääkadulla aiheuttavat todennäköisesti ruuhkia.

Keskiviikkona aamukymmeneltä pahimmat ruuhkat ovat jo ohitse. Kisahallin kohdalla keskustaan ajavien kaistalle on silti muodostunut pullonkaula.

Myös jalankulku ja pyöräliikenne on siirretty Mannerheimintien länsilaidalle sekä kiertoreiteille. Musiikkitalon ja Oopperan välisellä osuudella ei ole erillistä pyörätietä.

Muutosten teko alkoi tiistaina. Työmaa laajenee vielä keskiviikon aikana.

Mannerheimintien peruskorjaus kestää kaksi ja puoli vuotta. Markus Eränen on ihmetellyt remontin kestoa.

Eränen ajaa pyörällä Mannerheimintien ja Runeberginkadun risteykseen. Hän on menossa töihin.

”Milloin Stadi on valmis? Sitä tässä ihmetellään.”

Eränen kulkee töihin aina pyörällä, ja valitsee jatkossa ainakin osittaisen kiertoreitin. Eränen ei kuitenkaan koe työmaan aiheuttavan hänen arkeensa kovin suuria ongelmia.

Töölöläinen Tanu Savolainen pitää työmaan liikennejärjestelyjä suhteellisen selkeinä ainakin jalankulkijan näkökulmasta.

Työmaan laajuus ja sen vaikutukset tulivat silti yllätyksenä. Savolaisen ulkoilureitti kulkee Mannerheimintietä pitkin Töölönlahdelle.

Hesperianpuiston kohdalla on väliaikainen bussipysäkki ratikkakiskoilla.

Mannerheimintien remontti on pääsemässä vauhtiin Oopperan ja Kiasman välisellä osuudella.

Tanu Savolainen toivoo, että remontti pysyisi aikataulussa.

Savolainen olisi toivonut, että alueen asukkaita olisi osallistettu enemmän siinä vaiheessa, kun Mannerheimintien remonttia suunniteltiin.

’”Tuntuu, että kaupunkilainen on pieni ihminen, jota ei kuunnella.”

Erityisen harmissaan Savolainen on Mannerheimintien puiden kaatamisesta. Se aloitettiin tiistaiaamuna, ensimmäisenä Runeberginkadun päästä työmaa-aluetta.

”Minun aikanani puut eivät kasva enää.”

Lue lisää: Ensimmäiset puut kaatuivat Helsingin jättiremontissa

Helsingin kaupungin mukaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille on tarkoitus varata kuusi ylityskohtaa työmaa-alueen yli Postikadun ja Runeberginkadun välisellä osuudella.

Katariina Saarikoski kiittelee valinneensa sattumalta kävelyreitikseen Runeberginkadun pohjoispuolen. Toiselta puolelta olisi hänen mukaansa ollut vaikeampi puikkelehtia kadun yli.

Saarikoski kertoo, että Mannerheimintien työmaa hankaloittaa varsinkin hänen 12-vuotiaan tyttärensä kulkua harrastuksiin.

Maunulalainen Katariina Saarikoski sanoo, että remontti vaikeuttaa hänen kulkuaan Mannerheimintielle.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan yksikön päällikkö Liisa Taskila kertoo, että työmaajärjestelyistä on tullut keskiviikkona jonkin verran palautetta.

On esimerkiksi ollut epäselvyyttä siitä, mistä kohtaa kadun voi ylittää.

”Jossakin kohdassa oli poistettu suojateitä, mutta merkinnät ovat jääneet”, Taskila sanoo.

Myös Töölönlahden kupeessa sijaitsevasta bussipysäkistä on tullut palautetta. Pysäkille kuuluisi kulkea Töölönlahden kautta, mutta palautteen perusteella kulkureitti on epäselvästi merkitty. Korjaukset tehdään Taskilan mukaan keskiviikkoiltana.

Tällä hetkellä pyöräilijät ja jalankulkijat käyttävät samaa kapeaa kävelytietä Runeberginkadun ja Musiikkitalon välillä.

Onko se turvallista?

”Aina on turvallisempaa, kun jalankulkijat ja pyöräilijät saadaan eroteltua. Aina se ei välttämättä ole mahdollista.”