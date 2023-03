Katujengin väkivaltaisuuksista tuomittua Milan Jaffia syytetään nyt huumausainerikoksista ja varkaudesta.

Useista rikoksista syytettyä ja pitkää vankeusrangaistusta istuvaa Milan Jaffia vastaan on nostettu syytteet Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeuden maaliskuun alussa toimitetut syytteet koskevat kahta huumausainerikosta ja varkautta. Syytteessä on 23-vuotiaan Jaffin lisäksi kolme henkilöä, joista kaksi on aiemmin ollut syytettynä niin sanotuilla katujengikäräjillä.

Varkautta koskevassa syytekohdassa asianomistajana on elintarvikehamppua viljelevä yritys. Jutun syyttäjä Carita Lehtola ei halunnut ennen käräjäkäsittelyä kertoa, mistä syytteessä on tarkemmin kyse, tai milloin epäillyt rikokset ovat tapahtuneet.

Huumausainerikoksesta on kyse silloin kun henkilö viljelee tai valmistaa huumausainetta. Myös yritys on rangaistava. Huumausainerikokseen voi syyllistyä myös, jos esimerkiksi pitää hallussaan huumeita, yrittää tuoda niitä maahan taikka välittää huumeita toiselle.

Huumausainerikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

HS julkaisee poikkeuksellisesti epäillyn nimen jo tässä vaiheessa, sillä hän on syytettynä ja tuomittu useista vakavista rikoksista viime vuosina.

Jaffilla on tällä hetkellä myös toinen keskeneräinen rikosasia oikeudessa. Häntä syytettään Helsingin käräjäoikeudessa törkeästä lapsenraiskauksesta sekä perusmuotoisesta raiskauksesta. Käräjäoikeus passitti Jaffin viime syksynä mielentilatutkimukseen.

Oikeudenkäynti jatkuu mielentilatutkimuksen valmistumisen jälkeen tänä keväänä. Välituomiossaan käräjäoikeus katsoi Jaffin syyllistyneen syytteessä kuvattuihin tekoihin ainakin pääosin. Varsinainen tuomio annetaan vasta myöhemmin.

Jaff on istunut vankilassa vuodesta 2021, jolloin hänet otettiin kiinni epäiltynä Kaivohuoneelle suunnitellusta väkivaltaisesta iskusta. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen.

Viime vuoden marraskuussa Itä-Uudenmaan käräjäoikeus vapautti Jaffin syytteistä murhan yritystä koskevassa asiassa.

Julkisuudessa on nostettu esille keskustelua siitä, voidaanko hänet karkottaa Suomesta rikosten vuoksi. Jaff on Irakin kurdi, joka on tullut Suomeen vuonna 2017. Hänellä ei ole Suomen kansalaisuutta.

Mikäli karkotuspäätös tehdään, Jaff tulee joka tapauksessa istumaan tuomionsa Suomessa.