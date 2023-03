Matinkylän uusi lukiorakennus houkutteli paljon lisää hakijoita Espoossa.

Espoossa kaikkein eniten hakijoita suhteessa tarjolla oleviin paikkoihin oli erikoistuneista lukioista Otaniemeen. Tarkemmin siellä kiinnosti eniten matematiikka- ja luonnontiedelukio tiistaina päättyneessä yhteishaussa, mutta muutkin vaihtoehdot Espoon suurimmassa lukioissa olivat suosittuja.

Kovin nousija sen sijaan yllätti toisella puolella kaupunkia.

Kaitaalta muutetaan uuteen koulurakennukseen Matinkylään tammikuussa 2024, ja se selvästi kiinnostaa nuoria. Lukion hakijamäärä kasvoi reilusti verrattuna vuodentakaiseen, yleislinjalla reilusti yli sata prosenttia.

Espoossa vuosi vuodelta suurempi osa nuorista on halunnut nimenomaan lukioon. Lukioiden aloituspaikkamäärää on nostettu jälleen ensi syksyksi, nyt paikkoja on 66,3 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta kaupungissa.

Muutkin erityislukiot ja erikoistuneet linjat olivat vetovoimaisia.

Yhteishaussa ammatilliseen peruskoulutukseen Omniaan ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (tuva) haki yhteensä 1 312 hakijaa ensisijaisena toiveenaan.

Suurimmat määrät hakijoita oli liiketoiminnan, sähkö- ja automaatioalan sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoihin. Suhteessa aloituspaikkojen määrään tiukin seula on tulossa media-alalle ja kuvalliseen ilmaisuun sekä laboratorioalalle.

Tuva-koulutukseen ensisijaisia hakemuksia oli 90. Viime syksynä aloittanut tuva yhdistää vanhat kymppiluokat, lukioihin valmistavan koulutuksen ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen.

Yhteishaun tulokset julkaistaan 15. kesäkuuta. Silloin siis selviää esimerkiksi, mihin keskiarvo- ja pisterajat tänä vuonna asettuvat.

Koska oppivelvollisuus jatkuu nykyisin 18 ikävuoteen, kotikaupunki auttaa yhteishaussa rannalle jääneitä löytämään itselleen sopivan paikan tulosten julkistamisen jälkeen.

