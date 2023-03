Pitkään hylättynä ollut arvoasuntojen työmaa Helsingin Kampissa siivottiin. Rakennustöitä työmaalla ei kuitenkaan vieläkään tehdä.

Lastenkodinkadun asuntotyömaa Helsingin Kampissa on edennyt hitaasti.

Salamyhkäisyys Lastenkodinkadun arvoasuntotyömaalla Helsingin Kampissa jatkuu yhä.

Hähmäinen työmaa on siistiytynyt viime syksystä, jolloin HS edellisen kerran vieraili siellä. Rakennusta suojaavat peitteet eivät enää repsota, ja työmaalle on ilmestynyt myös määräysten mukainen työmaataulu.

Taulusta selviää, että kohdetta rakentaa nyt rakennusyhtiö SSA Rakennus. Rakennukseen pitäisi valmistua 75 asuntoa vuoden loppuun mennessä.

Aikatauluun nähden työmaa vaikuttaa kuitenkin hiljaiselta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan neliöhinnaltaan noin 10 000 euron hintaisten asuntojen piti valmistua kesäksi 2023. Asuntoja ei ole vielä myyty.

Lue lisää: Missä ovat luvatut luksusasunnot? Työmaa miljoonatalossa Helsingin Kampissa hiljeni kokonaan

Työmaalle pystytetystä näyttävästä mainoksesta huolimatta on vaikea saada selvää, mitä työmaalla oikeasti tapahtuu.

SSA Rakennuksen hankejohtaja ei vastannut HS:n yhteydenottopyyntöihin. Yhtiön pääkaupunkiseudun asuntorakentamisesta vastaava yksikönjohtaja taas kieltäytyy kommentoimasta hanketta, samoin kuin toimitusjohtaja Jorma Kilpeläinen.

Kilpeläinen perustelee tätä sillä, että hankkeen sopimusneuvottelut ovat kesken – siitä huolimatta, että yhtiö mainostaa kohdetta, on nimennyt siihen vastuuhenkilöt ja työmaataulussa olevien tietojen mukaan työt ovat käynnistyneet viime joulukuussa.

Projektinjohtaja Katariina Kuosmanen SSA Rakennuksesta tähdentää, että neuvottelut ovat kesken hankkeen toiseen vaiheeseen eli rakentamiseen siirtymisestä.

”Kyllä se jossain vaiheessa täytyy rakentaa, tai sitten se täytyy ennallistaa. Tuollaista luurankoa sinne ei voi jättää.”

HS tavoitti myös rakennuttajan edustajan Witold Breśin. Sähköpostiviestissään hän toistaa aiemmin kertomaansa: työt etenevät suunnitellusti hyvämaineisen urakoitsijan kanssa aikataulussa.

Helsingin kaupungin rakennusvalvonnasta selviää, että kohteessa on käynnissä neuvotteluja, jotka liittyvät suunniteltuihin muutoksiin. Rakennusvalvonnan tietojen mukaan rakennustyöt ovat toistaiseksi pysähdyksissä.

HS:n lähteiden mukaan projektiin on liittynyt erilaisia epäselvyyksiä ja esimerkiksi alkuperäiset suunnitelmat ovat olleet toteuttamiskelvottomia. Ongelmista kertoo muun muassa se, että hankkeen pääsuunnittelija, rakentaja ja vastaava työnjohtaja ovat vaihtuneet.

Helsingin kaupungin tarkastusinsinööri kertoi HS:lle jo viime syksynä, että työt ovat edenneet poikkeuksellisen hitaasti.

Arkkitehti Ilmo Valjakan suunnittelema toimistorakennus valmistui Lastenkodinkadulle 1960-luvun puolivälissä.

Työmaataulu näyttää, millainen rakennus suojapeitteiden alta on tarkoitus paljastua.

Arkkitehti Ilmo Valjakan suunnitteleman ja vuonna 1966 valmistuneen rakennuksen omistajakuviot ovat vähintäänkin mielenkiintoiset.

Kiinteistön omistaa puolalainen RPGZ X -niminen yritys, jolle se siirtyi rahoitussotkuissa mainettaan tahrineelta Nuorisosäätiöltä.

Nuorisosäätiölle rakennuksen myi 18,5 miljoonalla eurolla vuonna 2017 Icon Re -niminen yhtiö, joka on jälleen mukana kiinteistön asioissa. Se toimii nyt kiinteistön kehittäjänä.

Kesällä 2021 Icon Re ilmoitti, että se muuttaa vuosia tyhjillä olleen toimiston arvoasunnoiksi. Tämän jälkeen työmaalla ei näytä tapahtuneen merkittäviä muutoksia. Rakennuksessa on kuitenkin tehty joitakin sisä- ja ulkopuolisia purkutöitä.

Lastenkodinkadulta tuttu Icon Re näyttää myös häärivän Katajanokan epämääräisellä arvoasuntotyömaalla, joka on niin ikään viivästynyt vuosia. Työmaalla on ilmennyt monenlaisia puutteita, joihin rakennusvalvonta on joutunut puuttumaan.

Lue lisää: Arvo­taloon haluttiin tehdä luksus­asuntoja Helsingin Kataja­nokalla – Sitten työ­maalla alkoi paljastua kiusallisia virheitä

Tiedätkö jotain työmaasta tai onko sinulla rakentamiseen tai rakennusvirheisiin liittyvä juttuvinkki? Ota yhteyttä HS:n toimittajaan sähköpostitse osoitteella sami.takala@hs.fi.