Helsingin kaikissa peruskoulussa pitää nyt opettaa tunnetaitoja. Kävimme katsomassa, miten niitä opiskellaan.

”Lempeä.”

”Raukea.”

”Iloinen.”

Helsinkiläisen Porolahden peruskoulun 4 B -luokka istuu lattialla piirissä ja jokainen poimii vuorollaan lattialta emojin. Tunnepiirissä saa kertoa, miltä nyt tuntuu. Perustella voi, muttei ole pakko.

Vuosia samankaltaisia harjoituksia tehneille lapsille tehtävä on helppo, tunteille on sanoja. Ryhmä on myös jo etevä katsomaan toista silmiin, tervehtimään ja kehumaan kaveria.

Helsingin jokaisessa peruskoulussa pitää tästä lukuvuodesta alkaen opettaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Se ei aina tarkoita erillistä tuntia lukujärjestyksessä. Monessa luokassa samaa on tehty jo jonkin aikaa. Kyseessä on yksi kasvatusalan suurista trendeistä.

Porolahden peruskoulun 4. luokan oppilaat Martti Lyytinen (vas), Armas Kuusiholma, Aukusti Kukonlehto ja Alvar Vuorenmaa pohtivat tunteita tunnetaitojen tunnilla.

Uutta ja myös Helsingin poliittista päätöksentekoa ohjaavan valtuustostrategian mukaista on järjestelmällisyys. Jokaisen koulun pitää miettiä, miten tunnetaidot tuodaan systemaattisesti osaksi koulun arkea. Opettajia on myös lisäkoulutettu.

Siksi kävimme kurkistamassa, miten tunteista puhutaan.

4 B -luokassa kaikesta huomaa, että opettaja Katri Heinolle tämä on sydämen asia. Pieniä harjoituksia on tehty tiheään ensimmäisestä luokasta asti. Näin monta putkeen niitä tehdään toimittajan pyynnöstä.

Piirissä harjoitellaan myös kuuntelemista, kysymistä ja kannustamista, kun yksi oppilaista kertoo sirkusharrastuksestaan. Lisäksi tänään kirjoitetaan sydänvihkoon asioista, joista on kiitollinen. Tehdään läsnäolo- ja rauhoittumisharjoitus. Sen jälkeen innokkaat kädet nousevat taas kohti kattoa, kun opettaja kysyy, millainen olo siitä tuli.

Luokan seinillä luetellaan vahvuuksia. Päivittäin valitaan sydäntyyppi eli erityisen ystävällinen ja reilu ihminen, joka pääsee esimerkiksi ruokajonoon ensimmäiseksi.

Opettaja Katri Heino tekee Vuori-harjoitusta, jossa opetellaan olemaan läsnä. Monet rentoutuvat omassa pulpetissa, mutta on myös sallittua rentoutua lattialla.

”Välillä on kivaa ja välillä jo vähän tylsää, kun näihin on niin tottunut. Ei ole mitenkään erityistä puhua tunteistaan”, sanoo Armas Kuusiholma.

”Tässä oppii paremmin tunnistamaan tunteita, itsessään ja muissa”, sanoo Aava Roovers.

”Auttaa, jos huomaa pienistä merkeistä, että kaveri on surullinen. On helpompi lohduttaa”, sanoo Emmi Haapakoski.

Opettaja Heino kertoo, että hän on hankkinut lisäkoulutusta tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisessa, koska hän pitää teemaa tärkeänä.

”Nämä ovat asioita, joita voi ja pitää harjoitella usein. Taitojen opettaminen on merkittävä keino ehkäistä kiusaamista.”

YläkoulullA kahdeksasluokkalaisten aiheina ovat tänään ahdistus ja rakkaus.

Rakkaus on osa samaa terveystiedon kokonaisuutta, jossa mietitään seksuaalisuutta ja sukupuolta. Tehtävänä on miettiä, missä rakkaus voi tuntua. Huulilla, jaloissa. Aivoissa! Tusseilla merkitään sopivia kohtia Jossuksi ristittyyn paperi-ihmiseen.

Paperi-ihminen Jossu on jo joutunut kokemaan esimerkiksi iloa ja väsymystä. Ella Vyyryläinen (vas.), Anton Saarivirta (vasemmalla takana), Pyry Uusikivi ja Millie Kaitala miettivät, missä rakkaus voisi tuntua.

Keskustelu on vilkasta. Eturivistä haastetaan, että rakkaus on turhaa. Viereltä kommentoidaan esimerkiksi, että on vaikeaa rakastaa muita, jos ei rakasta itseään. Entä miksi rakkaus on joskus vaikeaa, miettivät nuoret.

Naapuriluokassa taas pohditaan ahdistusta. Minkä tunteiden sukulainen se on? Niin, aivan, epävarmuus tai paniikki ovat hienoja vastauksia. Mitä sille voi tehdä, jos se ei menekään ohi?

Terveystietoa opettavat Tiina Allen ja Salla Kuusela sanovat, että heidän oppiaineeseensa tunnetaidot solahtavat helposti. Kaikissa aineissa näin ei ole.

Siksi heistä onkin hyvä, että opettajille tarjotaan lisäkoulutusta ja tutkittuun tietoon perustuvia työkaluja, joita kukin voi sitten soveltaa omalla tavallaan säilyttäen opettajan pedagogisen vapauden. Näillä tunneilla metodit ovat Mieli ry:n kehittämiä.

Miltä ahdistus tuntuu? Meiyu Engberg (vas), Chadapa Kladtook (keskellä takana) ja Negin Ahmadian keskustelevat.

Porolahdessa on vuosikello, jonka avulla mietitään, miten näitä asioita käsitellään eri oppiaineissa ja missä yhteydessä. Opettajat kokevat ryhmäytymisen ja yhdessäolon tärkeiksi.

Vuorovaikutustaitoja on mietitty myös henkilökunnan välisessä kanssakäymisessä ja suhteessa nuoriin. Tunnetaitoja opeteltiin hiljattain vanhempainillassakin.

Oppilaskunnalta nousi ajatus hyvän mielen välitunneista. Oppilaita palkitaan ystävällisestä käytöksestä ja mukavasta yhdessäolosta. Koulussa järjestetään myös mielenterveyteen keskittyvää tapahtumaa, jonka idea on lähtöisin Helsingin nuorten budjetista.

Kuusela opiskeli viime syksyn ajan psykologiaa ja kokee, että siitä on tunnetaitojen opettamisessa apua.

”Nuoret ovat kypsempiä ja valveutuneempia kuin ennen. Keskusteluissa mennään syvälle. Varsinkin yhdeksännellä, kun käsitellään mielenterveyttä ja keinoja selviytyä erilaisista kriiseistä elämässä”, hän sanoo.

”Ihanasti he ehdottavat myös keinoja auttaa muita”, Allen kertoo.

”Näille teemoille on tilausta, vaikka näitä asioita opetellaan nykyisin päiväkodista asti. Oli korona, on tämä maailmantilanne ja varsinkin peruskoulun lopussa nuorilla on suuria paineita tulevaisuudesta”, Allen sanoo.

”Nuoret tarvitsevat tapoja käsitellä tätä kaikkea”, Kuusela sanoo.

Jossu on ripustettu taululle. Opettaja Salla Kuusela käsittelee laajemmin päivän teemaa eli rakkautta.

Haastatellut teini-ikäiset sanovat jokainen, että nämä ovat tärkeitä tunteja.

”Näitä taitojahan voi tarvita elämässä koska tahansa”, sanoo Niki Haapasilta.

”On hyvä että oppii ilmaisemaan tunteitaan. Tai käsittelemään niitä, jos puhutaan vaikka vihasta”, sanoo Dario Ugas.

Meyu Engberg taas miettii edellisen tunnin innoittamana nimenomaan ahdistusta. Siis keinoja päästä siitä yli esimerkiksi ymmärtämällä omia vahvuuksiaan.

”Jokainen ei voi olla kaikessa hyvä, mutta kaikissa on hyviä puolia”, hän sanoo.