Ryöstöistä on tehty rikosilmoituksia jopa viime vuotta kiivaampaan tahtiin.

Helsingin poliisin nuorten tutkintaryhmä on saanut alkuvuoden aikana tutkittavakseen 625 rikosjuttua.

Lukema on iso, myöntää nuorisoryhmän tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss.

Rikosilmoitusten määrä tarkoittaa keskimäärin 52 juttua viikossa. Viime vuonna juttumäärä oli viikossa keskimäärin 40. Määrissä on siis noustu.

Mikäli ilmoitusten määrä pysyy yhtä vilkkaana, tulee tästä vuodesta Helsingin nuorisoryhmän työteliäin vuosi sen viisivuotisen olemassaolon aikana.

Luvuista ei voi tehdä suoraa päätelmää siitä, että alaikäisten rikollisuus olisi kasvanut alkuvuonna.

Samaan hengenvetoon voi kuitenkin todeta, ettei rikollisuuden määrässä ole myöskään nähty dramaattista vähentymistä.

Rikosilmoituksissa on mukana paljon alle 15-vuotiaita koskevia juttuja, jotka eivät Forssin mukaan lähtökohtaisesti kuuluisi poliisin tutkittavaksi.

”Nyt kuitenkin poliisille tehdään paljon ilmoituksia ’varmuuden vuoksi’, vaikka oikea osoite olisi lastensuojeluilmoitus. Tai se, että koulu hoitaa asian sosiaaliviranomaisten avustuksella.”

Ilmoitusten iso määrä kuormittaa tutkintaa, vaikka nuorten rikoksia tutkiva ryhmä onkin viime ja tämän vuoden aikana kasvanut kokoaan.

oik

Lue lisää: Poliisi huolissaan: Alaikäisten ryöstöt rajussa kasvussa Helsingissä

Suurin osa alkuvuonna ilmoitetuista rikoksista ovat lievempiä rikoksia kuten näpistyksiä, vahingontekoja ja pahoinpitelyä.

Nuorisoryhmän tutkittavaksi on tullut myös vakavia rikoksia, kuten 49 erilaista ryöstörikosta. Törkeitä pahoinpitelyjä tai niiden yrityksiä poliisi on tutkinut neljä ja tutkinnassa on lisäksi ollut kolme tapon yritystä.

Ryöstöjen määrä on alkuvuonna ollut vielä viime vuottakin korkeampi.

”Tämä on huolestuttavaa, koska viime vuosi oli poikkeuksellinen piikkivuosi ryöstöissä ja nyt jatketaan samaa tahtia”, Forss sanoo.

Mitään järkevää selitystä ilmiölle ei Forssin mukaan ole.

”Vain hyviä arvauksia niin kuin ennenkin.”