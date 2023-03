Puiden kaatamisen estää Helsingin hallinto-oikeuden tiistaina tekemä välipäätös.

Hesperian puiston Manerheimintien reunalta on merkitty paljon puita. Puita kaadetaan Mannerheimintien suurremontin tieltä.

Mannerheimintien remonttiin liittyvien puiden kaatamiskielto koskee 14 puuta, tiedottaa Helsingin kaupunki.

Kaatokiellossa olevat puut sijaitsevat Hesperianpuistossa.

Kaatamisen estää Helsingin hallinto-oikeuden tiistaina tekemä välipäätös. Päätös on seurausta Kaupunkiluontoliike ry:n tekemästä valituksesta.

Tällä hetkellä Mannerheimintien peruskorjaus sujuu puiden kaatoa lukuun ottamatta normaalisti. Kaupungin mukaan puiden kaatamiskielto voi kuitenkin viivästyttää remonttia huomattavasti.

Kaupunkiluontoliike ry teki 8. maaliskuuta vaatimuksen Uudenmaan ely-keskukselle toimenpidekiellon määräämisestä puistopuiden kaatamiselle. Ely-keskus päätti 15. maaliskuuta, että valitus jätetään tutkimatta.

Sen jälkeen Kaupunkiluontoliike ry valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Mikäli hallinto-oikeus katsoo, että ely-keskuksen on tutkittava valitus, se palautuu takaisin käsittelyyn. Hallinto-oikeuden välipäätös on voimassa, kunnes valitus on ratkaistu tai kunnes toisin määrätään.

Välipäätös kieltää myös Hesperian esplanadin puiden kaatamisen, mutta näiden puiden kaataminen ei kaupungin mukaan kuulu remonttisuunnitelmaan.

Myös Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tehnyt Hesperianpuiston puista toimenpidekieltovaatimuksen. Se on ely-keskuksen käsiteltävänä.

Kummatkin järjestöt ovat vaatimuksissaan vedonneet luonnonsuojelulakiin ja rauhoitettujen eläinlajien, kuten liito-oravien, vaarantumiseen.

Kaupungin mukaan Mannerheimintien katu-urakka ei ole luonnonsuojelulain vastainen.

Runeberginkadun ja Postikadun väliseltä osuudelta on tarkoitus kaataa yhteensä 90 puuta. Tilalle istutetaan uusia, joskaan ei täsmälleen samoihin paikkoihin.

Puut kaadetaan, koska Mannerheimintietä peruskorjataan. Katualue laajenee Hesperianpuiston kohdalla jopa 5,5 metriä puiston puolelle.

Osa puista on katsottu huonokuntoisiksi. Suurimman osan kaatamista kaupunki perustelee sillä, että puut eivät kestäisi Helsingin suurinta katuremonttia elinvoimaisina.