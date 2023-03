Helsingin kaupungin erikoistutkija teki HS:lle arvion sairaanhoitajien tarpeesta vuonna 2030. Todellisuudessa hoitajapula kasvaa vielä suuremmaksi.

Yksin Helsinkiin tarvitaan vuosikymmenen loppuun mennessä noin 4 000 uutta sairaanhoitajaa. Tarve tuhansille sairaanhoitajille vuoteen 2030 mennessä johtuu Helsingin kasvavasta väkimäärästä sekä siitä, että sairaanhoitajia on jäämässä runsaasti eläkkeelle.

Erikoistutkija Minna Salorinne Helsingin kaupungin kaupunkitietopalveluista on koonnut HS:lle arvion sairaanhoitajien tarpeesta pelkän väkiluvun kasvun ja hoitajien eläköitymisen perusteella.

Luvuissa on huomioitu sekä kaupungin että Hus-yhtymän palveluksessa Helsingissä olevat sairaanhoitajat.

Vuoteen 2030 mennessä pelkkä asukkaiden määrän kasvu ja sairaanhoitajien eläköityminen saavat Helsingissä aikaan noin 3 200 sairaanhoitajan aukon. Vuoteen 2040 mennessä vastaava tarve kasvaa yli 6 000:een.

Lisäksi tällä hetkelläkin on täyttämättä noin 640 sairaanhoitajan paikkaa, mikä kasvattaa hoitajapulaa. Eikä laskuissa ole huomioitu sitä, että vanhusväestön määrä on kasvamassa huomattavasti.

Siksi hoitajien tarve lisääntyy todellisuudessa vieläkin enemmän.

”Vanheneva väestö tarvitsee enemmän hoitoa, mutta toisaalta esimerkiksi etävastaanotot pyrkivät hillitsemään hoitajien määrän kasvua”, Salorinne sanoo.

Pelkästään eläköityvien sairaanhoitajien jättämä aukko vuoteen 2030 mennessä on siis Helsingissä noin 2 100 sairaanhoitajaa. Vuoteen 2040 mennessä tarve eläköitymisen takia on noin 4 000 sairaanhoitajaa.

Kaikista kunta-alan sairaanhoitajista on vuoteen 2031 mennessä jäämässä eläkkeelle joka neljäs, arvioi Sairaanhoitajaliitto. Suomessa sairaanhoitaja oli Tilastokeskuksen vuoden 2020 tilastojen mukaan kolmanneksi yleisin ammatti myyjien ja lähihoitajien jälkeen.

Sairaanhoitajia oli noin 73 000, myyjiä noin 101 500 ja lähihoitajia noin 79 800.

”Alalta poistui suurten ikäluokkien myötä määrällisesti paljon varsin sitoutunutta henkilöstöä noin kymmenen vuotta sitten ja seuraavan kymmenen vuoden sisällä samat ikäluokat tulevat vanhuusikään”, Salorinne sanoo.

Nyt ollaan tilanteessa, jossa Suomen väestön ikääntyminen alkaa todella näkyä. Suuret ikäluokat ovat nyt seitsemissäkymmenissä, ja vanhenevan väestön takia hoitoalalla on odotettavissa yhä paheneva pula työvoimasta.

Hoidon ja hoivan tarve kasvaa aluksi nopeasti.

Sairaanhoitajista on jo nykytilanteessa pulaa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa hoitajien määrää säätelee myös laissa määrätty henkilöstömitoitus.

Vanhusten ympärivuotisen hoivan hoitajamitoituksen on joulukuussa määrä tiukentua 0,7 työntekijään asukasta kohti.

”Lisäksi alalla on jatkuvaa vaihtuvuutta ja paljon sijaistarvetta. Mitoitusvaatimukset sekä hoitotakuun voimaantulo edellyttävät tulevaisuudessa enemmän henkilöstöä”, Salorinne sanoo.

Hoitajapula on jo nyt niin ankara, että pääkaupunkiseudulla on turvauduttu vuokratyönvälitykseen. Hoitajia on myös siirtynyt julkiselta puolelta yksityisille työnantajille.

Korona-aikana tilanne kärjistyi. Helsingin kaupunki rajoitti kaupungin työntekijöiden rekrytointia esimerkiksi yksityisten terveyspalveluiden tuottajien rokotustyöhön. Kaupunki osti koronarokottajia näiltä yrityksiltä.

Eduskunnan oikeusasiamies ratkaisi kiistan niin, että Helsingin kaupungin ja terveysyritysten väliset rekrytointikiellot rikkoivat perustuslakia ja syrjivät työntekijöitä.

