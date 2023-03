Laitetoimittaja yrittää korjata vikaa, mutta aikatauluarviota ei vielä ole.

Suomen kaikkien rautatieasemien digitaalinen ajannäyttö on jämähtänyt talviaikaan. Järjestelmävika heijastuu sekä asemien sisäpuolella näkyviin kellonaikoihin että laiturinäyttöihin.

Esimerkiksi Helsingin Päärautatieasemalla analogiset kellot, kuten tornikello, ovat jo kesäajassa, mutta aulan digitaalinen lähtöaikataulu ja laiturinäytöt ovat talviajassa.

Liikennepäällikkö Rauno Helander Fintrafficin rataliikennekeskuksessa Pasilassa vahvistaa, että digitaalisen järjestelmän vika näkyy joka puolella Suomea.

”Laitevalmistajaan on oltu yhteydessä, ja he kuittasivat korjaavansa vian mahdollisimman nopeasti. Aikatauluarviota he eivät ole antaneet”, Helander sanoo.