HS ennustaa supervaalipiiriksikin kutsutun Uudenmaan vaalipiirin todennäköisimmät nousijat, putoajat ja luopujat.

Uudenmaan vaalipiirissä eduskuntaan kärkkyvät lukuisat politiikan ensikertalaiset, joilla voi tällä kertaa olla jopa menestymisen mahdollisuuksia.

Jo edellisissä vaaleissa Uudenmaan vaalipiirin 36:n kansanedustajan joukko uusiutui melkoisesti, sillä eduskuntaan nousi peräti 14 uutta edustajaa.

Nyt jaossa on yksi paikka enemmän, ja isoissa ryhmissä on luontaista vaihtuvuutta. Kokoomuksen uusmaalaisista edustajista eduskunnan jättävät Kari Tolvanen ja Ruut Sjöblom. Äänikuningatar Elina Valtonen on tällä kertaa ehdolla Helsingissä.

Perussuomalaisista eduskunnan jättää Riikka Slunga-Poutsalo.

Suomen suurimaan vaalipiirin voitosta tullaan käymään verinen taistelu. Kannatusmittaukset ovat olleet hyvin erimielisiä siitä, viekö kokoomus potin muutaman edustajan kaulalla vai voivatko perussuomalaiset nousta jopa rinnalle.

Perussuomalaisille povataan joka tapauksessa kannatuksen nousua. Kannatusmittauksesta riippuen sen on uskottu tarkoittavan vähintään yhtä, jollei jopa kolmea lisäpaikkaa.

Helsingin Sanomien puoluekannatuksen perusteella myös kokoomus ja sosiaalidemokraatit voisivat lisätä paikkamääräänsä. Myös sdp on siis tiukasti mukana supervaalipiiriksikin kutsutun Uudenmaan kärkikamppailussa.

Uusista kasvoista järvenpääläisen Jorma Piisisen (ps) ahkera kampanjointi on havaittu vaalikentillä. Hän nousi kertaheitolla viime kuntavaalissa 2021 kotikaupunkinsa äänikuninkaaksi yli tuhannella äänellä.

Piisinen käyttää takavuosien tv-mainettaan Remontti-Reiskana, ja kommentoi blogiteksteissään muun muassa Euroopan unionin ajamaa energiatehokkuuden vaatimusta, jonka on tulkittu aiheuttavan pakkoremontteja suomalaisten asunnoissa.

Perussuomalaisten toinen nousija voisi olla edellisissä eduskuntavaaleissa yli 3 000 ääntä kerännyt mäntsäläläinen poliisi Satu Lampi. Lampea paremmin menestyneet , mutta rannalle jääneet perussuomalaisten ehdokkaat eivät tällä kertaa ole ehdolla.

Sekä Piisinen että Lampi menestyivät hyvin myös viime vuoden aluevaaleissa, joten kasvot alkavat olla äänestäjille tuttuja.

Putoamisvaarassa ovat usein ne kansanedustajat, jotka pääsivät pienimmällä äänimäärällä eduskuntaan. Perussuomalaisten ryhmässä viimeisenä nousi eduskuntaan Slunga-Poutsalo, joten toiseksi pienimmän saaliin eli yli 5 000 ääntä kerännyt tuusulalainen Ari Koponen voinee nukkua yönsä melko rauhassa.

Koponen myös keräsi aluevaalissa kohtuullisesti ääniä, ja nousi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon Jorma Piisisen vanavedessä.

Sen sijaan viime vaaleissa vaalipiirin pienimmällä vertailuluvulla eduskuntaan noussut aluesyyttäjä Pihla Keto-Huovinen (kok) joutuu puolustamaan edustajapaikkaansa tosissaan.

Normioloissa kokoomuksessa oikeuslaitoksen ja poliisien edustajat ovat vahvoilla, mutta näissä vaaleissa ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoita Jarno Limnélliä ja Pekka Toveria veikataan kokoomuspiireissä läpimenijöiksi.

Ahkeruus vaalityössä vauhdittanee toimittaja Susanne Päivärintaa nousuun. Puoluetoverit ovat kiitelleet etenkin Päivärinnan otetta somessa. Hän jopa haastattelee vaalivideolla itse itseään.

Vantaan ja Espoon välisessä kokoomusmittelössä äänet tapaavat valua Espooseen. Kokoomuspuolueen kannatuksesta huolimatta Vantaalta on valittu vain yksi kokoomusedustaja, vaikka laskennallisesti kansanedustajia olisi voinut olla kaksi-kolme.

On epävarmaa, saako Sari Multala tässäkään vaalissa kotikaupungistaan kokoomusseuraa Arkadianmäelle.

Sosiaalidemokraattien ryhmässä edellisvaalien äänikuningas, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on varma läpimenijä.

Yhtä varmana läpimenijänä puolueessa pidetään europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natria. Demariryhmässä kansanedustajat Hussein al-Taee ja Johan Kvarnström joutuvat kampanjoimaan viime metreille asti, jotta edustajapaikka säilyy.

Demareissa mahdollinen nousija on lohjalainen Joona Räsänen, joka putosi viime vaalissa hävittyään Kvarnströmille vain 30 äänellä. Myös Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eemeli Peltosella on ollut kampanjanostetta.

Jos vihreät menettävät viidestä paikastaan yhden kuten mielipidetiedustelut ennakoivat, voi olla, että kaikki jatkopestiä hakeneet neljä kansanedustajaa säilyttävät mandaattinsa. Viime vaalien ääniharava Pirkka-Pekka Petelius ei ole nyt ehdolla.

Jäsentenvälisissä putoamisvaarassa on viime vaaleissa vähiten ääniä kerännyt kansanedustaja Tiina Elo Espoosta. Mahdollisia nousijoita on Espoossa useita, Vantaalta ehkä hyvän aluevaalisuorituksen tehnyt lääkäri Olga Gilbert.

Rkp:n ehdokkaista vahvin nousija on edelliskerralla eduskunnasta pudonnut Mikaela Nylander Porvoosta. Puolueen kansanedustajista Veronika Rehn-Kivi luopuu paikastaan.

Vasemmistoliiton riveistä keravalainen kansanedustaja Pia Lohikoski nousi viime vaaleissa eduskuntaan kaikkein pienimmällä henkilökohtaisella äänimäärällä. Hänen paikkaansa voi uhata vantaalainen nousija kaupunginvaltuutettu, lähihoitaja Funda Demiri, joka menestyi hyvin myös aluevaaleissa.

Kristillisten listalla Antero Laukkasen jättämää paikkaa tavoittelevat entinen olympiaurheilija Mika Poutala Espoosta ja lastenlääkäri, kaupunginvaltuutettu Tiina Tuomela Vantaalta.

Keskustalla on vaikeuksia täyttää Matti Vanhasen jättämää isoa aukkoa. Antti Kaikkosen perässä eduskuntaan saattaa nousta ex-kansanedustaja, Vihdin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eerikki Viljanen.

Liike Nytin listalta Harry Harkimoa uusinee paikkansa, jos puolue menestyy.