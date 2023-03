Merivartiosto saa usein ilmoituksia tukeista, jotka ovatkin hylkeitä.

Katajanokan edustalla kellui sunnuntaina vaaralliselta vaikuttava esine, joka osoittautui hylkeeksi.

Sivullinen oli tehnyt ilmoituksen merivartiostolle nähtyään tukkia muistuttavan esineen laivaväylällä. Merivartioston kenttäjohtaja Hannu Ojala kertoo partioveneen käyneen paikalla tarkistamassa tilanteen.

Ojalan mukaan hylje oli ollut edelleen paikalla. Eläin vaikutti hyvinvoivalta.

”Tukkia ja hyljettä voi olla vaikea erottaa, jos katsoo kaukaa. Tällaisia ilmoituksia tulee meille paljon”, Ojala sanoo.

Hän viittaa sekä hylkeitä että tukkeja koskeviin ilmoituksiin. Toisinaan vedessä on tukkeja, mutta usein on käynyt niin, että tukki on osoittautunut hylkeeksi.

”Jos on tukki, niin otetaan pois. Jos on hylje, niin annetaan sen jatkaa matkaa.”