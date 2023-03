Poliisi poisti mielenosoituksesta Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdoğania esittäneen nuken ja kirjasi Erdoğanin kunnian loukkaamisesta rikosilmoituksen.

Poliisin toiminta lauantaisessa Turkin toimia vastustavassa mielenosoituksessa oli poikkeuksellista, arvioi rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta.

”Poliisi tulkitsi, että siinä yritettäisiin häpäistä nukella Turkin presidenttiä. Emme antaneet sen tapahtua, vaan puutuimme asiaan heti”, komisario Esa Pennanen Helsingin poliisista kertoi STT:lle sunnuntaina.

Helsingin poliisin mukaan mielenosoituksessa oli alle sata osallistujaa. Mielenosoituksen järjesti Rise Up for Rojava -niminen yhteisö, joka on kertonut pyrkivänsä edistämään kurdiliikkeen asiaa kansainvälisesti. Mielenosoituksesta oli tehty ennakkoilmoitus poliisille.

Noin kaksi ja puoli tuntia kestänyt mielenilmaus alkoi Senaatintorilta, mistä osallistujat siirtyivät kulkueena Kaivopuistoon Turkin suurlähetystön lähettyville. Poliisi osoitti sieltä mielenosoitukselle paikan.

Yhtä mielenosoittajaa sakotettiin, kun tämä tunkeutui mielenosoittajille varatulta alueelta suurlähetystön aidan ulkopuolelle. Poliisi ei pidättänyt tai ottanut kiinni ketään.

Apulaisprofessori Hyttinen kommentoi poliisin toimia yleisellä tasolla.

Hyttinen toteaa, että poliisin tehtävä on toki ennaltaehkäistä rikoksia. Mutta samalla poliittisiin päättäjiin tai yhteiskunnallisesti merkittäviin kysymyksiin kohdistuva iva nauttii korotettua sananvapauden suojaa.

”Solvaus, joka kohdistuu merkittävään poliittiseen vallankäyttäjään, ei aivan vähällä täytä kunnianloukkauksen tunnusmerkistöä. Sen täytyy olla todella halventavaa.”

Sananvapaus kattaa Hyttisen mukaan myös yleisöä šokeeraavan viestinnän, kunhan se on tehty ”tiettyjen sääntöjen” puitteissa. Hyttisen mukaan sananvapaus suojaa myös huonotapaisuutta.

”Tässä kontekstissa on vähän yksioikoista ajatella, että ennaltaehkäistään rikoksia puuttumalla etukäteen mahdolliseen kunnianloukkaukseen. Kun voidaan ajatella, että pitäisi turvata myös sananvapaus sekä oikeus osoittaa mieltä.”

Lisäksi kunnianloukkaus on asianomistajarikos. Asia ei etene, jos epäillyn rikoksen kohde ei vaadi rangaistusta. Jotta Erdoğanin kunnianloukkaustutkinta voisi siis edetä, presidentin tai tämän asianajajan pitäisi olla yhteydessä Helsingin poliisiin ja vaatia rangaistusta.

Myös tämän vuoksi kunnianloukkauksiin puututaan Hyttisen mukaan harvoin ennaltaehkäisevästi.

Kyseessä on jo toinen kerta lyhyen ajan sisään, kun Helsingin poliisi on alkanut tutkia presidentti Erdoğaniin kohdistuvaa kunnianloukkausta. Helmikuun lopulla poliisi kirjasi rikosilmoituksen, kun mielenosoittajat polttivat Erdoğanin kuvan Turkin suurlähetystön edustalla.

Suomen ja Turkin välit ovat Nato-prosessin vuoksi olleet herkät. Naapurimaa Ruotsin ja Turkin välit kiristyivät sen jälkeen, kun Tukholmassa tammikuussa järjestetyssä mielenosoituksessa Erdoğania esittänyt nukke ripustettiin roikkumaan.

Hyttinen pohtii, puuttuuko Helsingin poliisi jatkossakin poliittisesti merkittävien – suomalaisten tai ulkomaisten – vallankäyttäjien šokeeraavaan kritisointiin.

”Vai muuttuuko linja hyvin nopeasti?”

Jos niin tapahtuu, poliisitoimintaa ohjaavat Hyttisen mukaan väärät syyt.

”Pitäisi aika selkeästi erottaa ulkopolitiikka tämänkaltaisista toimenpiteistä. Ei voida ajatella, että rikoslakia käytetään poliittisen päämäärän ajamiseen. Rangaistusjärjestelmän taivuttaminen tuollaisiin tarkoituksiin on aina johtanut historiassa ongelmallisiin lopputuloksiin. ”

Helsingin poliisin ylikomisario Heikki Porola kommentoi HS:lle poliisin toimintaa lauantaisessa mielenosoituksessa. Porolan mukaan poliisi selvittää tällä hetkellä sitä, onko kunnianloukkauksen tunnusmerkistö ylipäätään täyttynyt.

Onko varsinaista esitutkintaa käynnistetty?

”En tiedä. Se on tutkinnanjohtajalla, joka arvioi rikosilmoituksen, kun sen hetki tulee.”

Kunnianloukkaus on asianomistajarikos. Aikooko poliisi olla Erdoğaniin tai tämän asianajajaan yhteydessä?

”Se on tutkinnanjohtajan asia. Mutta tuskinpa vain. Meillä on näissä tapauksissa velvollisuus puuttua ja dokumentoida tapahtuma, joka saattaa täyttää rikoksen tunnusmerkistön.”

Poliisi on kertonut tulkinneensa, että Erdoğanin kunniaa yritettiin häpäistä nuken avulla. Miten poliisi päätyi tällaiseen tulkintaan?

”En pysty sanomaan, koska en ole ollut paikalla. Sen tiedän, että poliisi on – kuten usein ennalta ilmoitetuissa mielenosoituksissa – käynyt järjestäjien kanssa etukäteen debattia siitä, missä kulkee raja. Ja sitten on puututtu, ettei tapahtuisi rikosta, jos ollaan oltu rajamailla.”

Millainen nukke oli? Mitä sille oli tarkoitus tehdä?

”En tiedä tarkalleen sitäkään. Ymmärsin, että nukella on ollut Erdoğanin kasvot ja jotain vereen liittyvää.”

Onko nukkea tuhrittu verellä?

”En tiedä tarkoitusta.”

Miten nuken poistossa ja kunnianloukkauksen kirjaamisessa on otettu huomioon sananvapaus? Miten arvioitte sananvapauden toteutumista, kun kyseessä on merkittävä poliittinen vallankäyttäjä, jota voi kritisoida kovastikin syyllistymättä rikokseen?

”Juuri tuossa kohdassa poliisi askartelee näissä tapauksissa. Lähtökohta on se, että lakia täytyy noudattaa ja kritiikkiä saa antaa. Lakia ei saa rikkoa. Se on meille valvovana viranomaisena aina haaste, että onko kyse normaalista kritiikistä, vihapuheesta vai loukkaavasta puheesta. Se on myös yksilökohtaista. Tämä tekee tästä tapauksesta haastavan, ja sen takia emme tietenkään ota kantaa siihen, täyttyykö tässä suoraan rikoksen tunnusmerkistö. Sen sijaan on syytä epäillä rikosta.”

Minkä takia poliisilla oli tässä tapauksessa syytä epäillä rikosta?

”En tiedä riittävästi tästä asiasta. Onko siellä painotettu poliisin tärkeintä tehtävää eli rikosten ennaltaehkäisemistä?”

Samaan aikaan poliisin pitää turvata kokoontumisoikeus ja sananvapaus.

”Kyllä, pitää. Ja se on se asia, missä hikoilemme näissä kohdissa. Että kaikkien oikeudet toteutuisivat, eikä kenenkään oikeuksia poljettaisi. Se on haastavaa mielenosoituksissa.”

Onko poliisin toiminta tässä tapauksessa ollut poliisin yleisen linjan mukaista?

”Toimimme Suomen lainsäädännön pohjalta. Meillä ei oikeastaan voi olla muuta ohjenuoraa.”

Onko ulkopoliittinen tilanne eli Suomen Nato-hakemus vaikuttanut poliisin toimintaan?

”En löydä niistä mitään säännöstä, jota meidän pitäisi noudattaa. Suomalainen lainsäädäntö antaa poliisille toimivallan.”

Jos Venäjän-vastaisessa mielenosoituksessa poltettaisiin presidentti Vladimir Putinin kuva tai esiteltäisiin vastaavaa nukkea, toimisiko poliisi siis samalla tavalla?

"Ei ole eroa sillä, onko kyseessä Suomen tasavallan presidentti, Turkin presidentti vai Venäjän presidentti. Sillä ei ole merkitystä siihen, miten poliisi toimii ensivaiheessa. Sitten selvitetään, voiko kyseessä olla rikos ja jos voi, onko asianomistajalla vaatimuksia.”