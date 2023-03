HS:n tietojen mukaan pahoinpitelystä epäilty mies on aiemmin hyökännyt kadulla tuntemattoman miehen kimppuun ja pahoinpidellyt tämän.

Kokoomuksen kansanedustajan Ben Zyskowiczin pahoinpitelystä epäillyllä miehellä on taustallaan useampia rikostuomioita.

HS:n tietojen mukaan 38-vuotias, helsinkiläinen mies tuomittiin viime keväänä ehdolliseen vankeusrangaistukseen pahoinpitelystä.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan mies oli käynyt käsiksi tuntemattomaan ohikulkijaan. Uhrin mukaan hyökkääjä oli tarttunut häntä otsaan ja lyönyt päähän, jonka seurauksena hän kaatui maahan. Hyökkääjä oli vielä potkinut uhria jalkoihin ja rikkonut tämän silmälasit.

Mies tuomittiin 55 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen, jonka koeaika päättyy kuluvan vuoden kesäkuussa. Koeaika on siis edelleen käynnissä.

Lue lisää: Poliisi: Ben Zyskowiczin kimppuun hyökännyt kertoi ”tunteiden kuumenneen”

Mies on tuomittu 2000-luvun alussa myös toisesta pahoinpitelystä, jossa mies on tuomion mukaan lyönyt kadulla toista miestä päähän. Vuosituhannen alussa mies on tuomioiden mukaan asunut useassa osoitteessa, ja hän on saanut tuomion yhden asunnon töhrimisestä.

Miehen tämän hetkinen osoite sijaitsee lyhyen välimatkan etäisyydellä Itäkeskuksen metroasemalta, jossa mies kävi Zyskowiczin kimppuun.

Mies on saanut tuomioita myös huumausainerikoksista. Tuomion mukaan mies muun muassa kasvatti asunnossaan kannabista.

Helsingin poliisi tutkii lauantaina tapahtunutta välikohtausta pahoinpitelynä ja laittomana uhkauksena. Mies pidätettiin viikonloppuna.

Zyskowiczin mukaan hän oli ollut Itäkeskuksen metroasemalla odottamassa metroa Vuosaareen, kun paikalle tullut mies oli alkanut uhkailla häntä.

Zyskowicz kertoi HS:lle miehen uhanneen tappaa hänet ja työntää hänet metron alle. Mies oli lyönyt Zyskowiczia kasvoihin. Zyskowiczin seurattua hyökkääjää tämä oli kampannut ja työntänyt häntä niin, että Zyskowicz oli kaatunut maahan.

Tutkinnanjohtaja Tommi Lehtonen ei vielä maanantaina ollut tehnyt päätöstä miehen vapauttamisen tai vangitsemisvaatimuksen osalta

Lue lisää: Pahoin­pitelystä epäilty mies on pidätetty – Zyskowicz: ”Olen täydessä iskussa”

Lue lisää: Ben Zyskowicz HS:lle: Itäkeskuksessa kimppuun hyökännyt mies uhkasi työntää metron alle – video ja kuvat näyttävät tilanteen