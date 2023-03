Poliisihallitus aloittaa selvityksen Helsingin poliisin toiminnasta. Poliisi poisti mielenosoituksessa Turkin presidenttiä esittäneen nuken.

Poliisihallitus aikoo aloittaa oma-aloitteisen laillisuusvalvonta­selvityksen Helsingin poliisin toiminnasta mielenosoituksissa, jotka ovat koskeneet muun muassa Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdoğania.

Poliisi poisti Helsingissä lauantaina järjestetystä mielenosoituksesta Erdoğania esittäneen nuken ja kirjasi Erdoğanin kunnian loukkaamisesta rikosilmoituksen.

Mielenilmaus alkoi Senaatintorilta, mistä osallistujat siirtyivät kulkueena Kaivopuistoon Turkin suurlähetystön lähettyville.

”Selvitysmenettelyllä linjataan poliisin lainmukaista toimintaa tilanteissa, joissa on tulkinnanvaraisuutta”, sanoo poliisi­ylitarkastaja Henry Lehti poliisin tiedotteessa.

Selvityksen sanotaan liittyvän poliisin toimiin ”esimerkiksi nukkeihin ja muihin, tunnistettavaa henkilöä esittäviin hahmoihin liittyen”.

Mielenosoituksen järjesti Rise Up for Rojava -yhteisö, joka on kertonut pyrkivänsä edistämään kurdiliikkeen asiaa kansainvälisesti. Mielenosoituksesta oli tehty ennakkoilmoitus poliisille.

Tiedotteen mukaan poliisi on mielenosoituksissa yrittänyt estää ennalta sellaisia tekoja, joissa kunnianloukkauksen tunnusmerkistö voisi täyttyä.

Sunnuntaina komisario Esa Pennanen Helsingin poliisista kertoi STT:lle, että poliisin tulkinnan mukaan tilanteessa yritettäisiin häpäistä Turkin presidenttiä. ”Emme antaneet sen tapahtua”, hän jatkoi.

Apulaisprofessori Tatu Hyttinen sanoi HS:n haastattelussa maanantaina, että poliittisiin päättäjiin tai yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin kohdistuva iva nauttii korotettua sananvapauden suojaa. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

”Solvaus, joka kohdistuu merkittävään poliittiseen vallankäyttäjään, ei aivan vähällä täytä kunnianloukkauksen tunnusmerkistöä. Sen täytyy olla todella halventavaa”, hän kertoi.

Helsingin poliisi alkoi tutkia mahdollista Erdoğaniin kohdistuvaa kunnianloukkausta myös helmikuun lopulla, kun mielenosoittajat polttivat hänen kuvansa Turkin suurlähetystön edustalla.