Vaimonsa murhasta epäilty psykiatri kiistää tappaneensa puolisonsa tahallisesti. Poliisi epäilee taloudellista motiivia.

Viime vuoden joulukuussa Helsingin arvoalueella Ullanlinnassa tapahtuneen henkirikoksen tutkinta on lähes loppusuoralla.

Juttu on tarkoitus siirtää syyttäjälle huhti–toukokuun vaihteessa, vahvistaa tutkinnanjohtaja Tommi Lehtonen Helsingin poliisista. Nyt poliisi käy vielä viimeisiä neuvotteluja syyttäjän kanssa siitä, onko kaikki tarvittava tieto olemassa.

Vaimonsa surmasta epäilty psykiatrimies on ollut vangittuna joulukuusta alkaen. Miestä on kuulusteltu useaan otteeseen, ja poliisi on kerännyt näyttöä myös laite-etsinnöistä.

Tutkinnassa on edelleen useita avoimia kysymyksiä. HS esittelee tässä tärkeimmät.

Onko kyseessä murha?

Tapauksen suurin kysymys typistyy yhteen lauseeseen: mitä pariskunnan asunnossa tapahtui torstain ja perjantaina välisenä yönä 15.–16. joulukuuta? Tiedossa on, että vuonna 1975 syntynyt nainen kuoli yön aikana. Poliisi ei ole kertonut julkisuuteen tietoja naisen kuolemaan johtaneista syistä tai surman tekotavasta.

Teosta epäilty mies on myöntänyt aiheuttaneensa vaimonsa kuoleman. Hän kuitenkin kiistää kaiken tahallisuuden ja on kuulusteluissa kertonut teon olleen täysi vahinko.

Poliisi on täysin toista mieltä. Tutkinnan lähtökohtana on, että teko on ollut tahallinen ja mahdollisesti myös suunnitelmallinen. Tekoa tutkittiin aluksi tappona, mutta rikosnimike muutettiin murhaksi, kun poliisi sai vihiä surman suunnitelmallisuudesta.

Lehtosen mukaan poliisi epäilee nyt, että mies olisi ryhtynyt jonkinlaisiin taloudellisiin järjestelyihin ennen henkirikosta. Tämän tarkemmin Lehtonen ei halua asiaa avata. Näiden epäilyjen selvittäminen on vielä kesken ja niihin liittyviä tutkimustuloksia odotellaan yhä.

Tiedot tulivat ilmi poliisin tekemässä laite-etsinnässä. Jos tutkimustulokset kumoavat poliisin tämänhetkisen teorian, on mahdollista että juttu etenee käräjille tappona. Tämä ei kuitenkaan ole vielä varmaa, sillä muutakin näyttöä suunnitelmallisuudesta on Lehtosen mukaan olemassa.

Poliisi ei ole vielä saanut lopullista kuolinsyyraporttia uhrista. Raportin avulla pystytään määrittelemään tarkemmin muun muassa se, kuinka kauan henkirikos on kestänyt ja onko uhrilla ollut elimistössään päihdyttäviä aineita.

Lehtosen mukaan teon kestossa ei puhuta useista tunneista.

Mikä on ollut teon motiivi?

Poliisin mukaan on syytä epäillä, että teon takana on taloudellinen motiivi.

”Jos taloudelliset seikat liittyvät teon motiiveihin, kuten poliisi nyt epäilee, puhutaan kuukausia kestäneestä suunnittelusta”, Lehtonen kertoi HS:lle aiemmin.

Miehen omaisuutta takavarikoitiin maaliskuun alussa käräjäoikeuden päätöksellä 140 000 euron edestä.

Miehen mukaan tapahtunut oli vahinko, eikä hänellä siis ole ollut motiivia surmaamiseen. Tätä vastaan puhuu kuitenkin usea asia. Nainen on todistetusti kuollut torstain ja perjantain välisenä yönä, mutta mies itse teki vaimostaan katoamisilmoituksen perjantaina.

Mies piilotti naisen ruumiin asuntoon. Katoamisilmoituksen jälkeen asunnossa kävi poliisipartio puhumassa miehen kanssa. Poliisit eivät tehneet havaintoja ruumiista. HS:n tietojen mukaan ruumis oli piilotettuna asunnon parvekkeelle.

Lauantaiaamuna mies oli siirtämässä naisen ruumista autoon. Ulkopuolinen oli tehnyt ilmoituksen poliisille epäilyttävästä toiminnasta. Mies saatiin kiinni paikan päältä ruumista kantaessaan.

Lehtosen mukaan nämä ovat asioita, joiden perusteella kyse ei suinkaan ollut vahingosta.

Yrittikö mies murhata perheensä jo aiemmin?

Henkirikostutkinnan merkillisin osa liittyy elokuussa 2021 tapahtuneeseen onnettomuuteen.

Tuolloin Helsingin Kauppatorilla nähtiin vaarallinen tilanne, kun henkilöauto ajoi torilta keula edellä mereen. Kaikki kyydissä olleet pelastautuivat ja selvisivät säikähdyksellä.

Auton ratissa oli surmasta epäilty mies. Kyydissä olivat hänen puolisonsa ja molempien lapsia edellisistä suhteista sekä perheen koira. Pariskunnalla ei ollut yhteisiä lapsia.

Tapahtuman aikaan tekoa tutkittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Mies sai tapahtuneesta sakkotuomion.

Helmikuussa poliisi kertoi avaavansa tapauksen tutkinnan uudelleen. Miestä epäillään nyt myös viidestä murhan yrityksestä.

Kuulusteluissa mies on pitäytynyt aiemmassa kertomuksessaan. Miehen mukaan hän oli ollut koeajamassa uutta autoa ja luullut laittaneensa pakin päälle, kun vahingossa kaasuttikin mereen. Hän kertoi kuulusteluissaan panikoituneensa tilanteessa.

Alkuperäisessä tutkinnassa autossa olijoista oli kuultu vain miestä ja tämän puolisoa. Lehtosen mukaan tutkinnan uudelleenavaamisen jälkeen poliisi on kuullut ”huomattavasti enemmän ihmisiä”. Tutkinnassa on myös käyty läpi kameramateriaalia. Lehtosen mukaan todistusaineiston haalimisessa on kuitenkin tiettyjä haasteita näin muutama vuosi tapahtuneen jälkeen.