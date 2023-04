Remontti-Reiskana tunnettu Jorma Piisinen nousi eduskuntaan kehyskuntien äänillä. Tuloksessa voi nähdä viestin Pohjois-Uudenmaan pettyneiltä pientaloalueilta.

Eduskuntavaalien jälkeisenä aamuna järvenpääläiselle Teboilille on kokoontunut huoltoasemaparlamentti. Eläkeikäisten miesten päät kääntyvät, kun tuore kansanedustaja Jorma Piisinen lampsii ohi.

Talvisaapikkaisiin ja Suomi Finland -pipoon sonnustautunut kuusikymppinen Piisinen sopisi itsekin hyvin pitkän pöydän äärelle puimaan edellisillan vaalituloksia.

Piisinen on onneksi tottunut tuijotuksiin. Hän juonsi liki 20 vuotta Joka kodin asuntomarkkinat -ohjelmaa, ja suurin osa suomalaisista tuntee hänet ”Remontti-Reiskana”.

Nyt Piisinen ottaa kupin teetä ja antaa haastattelun – heti kun puhelin vain lakkaisi soimasta.

Se on pirissyt koko aamun.

Pian Piisisellä alkaa uusi arki. Talojen rakentaminen vaihtuu valtakunnan politiikkaan.

Mandaatti on vahva: Piisinen keräsi Uudenmaan vaalipiirissä perussuomalaisista eniten ääniä heti äänikuningattaren, puheenjohtaja Riikka Purran jälkeen.

Piisisen henkilökohtainen äänisaalis oli 7 118 ääntä. Piisinen kertoo olleensa toiveikas läpimenon suhteen, mutta vaikuttaa silti iloisesti yllättyneeltä lukemasta. Viime vuoden aluevaaleissa Piisinen sai 823 ääntä, vuoden 2021 kuntavaaleissa ääniä irtosi Järvenpäästä 1 038.

Perussuomalaisilla on syytä iloon kokoon maan osalta, eikä Uudenmaan vaalipiiri ole poikkeus. Puolueen kannatus kasvoi reilulla parilla prosenttiyksiköllä, mikä toi yhden lisäpaikan Uudeltamaalta.

Uudenmaan vaalipiiri on Suomen suurin ja jakautuu useisiin osatodellisuuksiin. Helsingissä ja sen ympärillä valtaa käyttää kokoomus, välissä on joitain demarilinnakkeita ja rannikolla niin idässä kuin lännessä äänestetään rkp:ta.

Perussuomalainen vyöhyke kulkee pohjoisessa.

Näissä vaaleissa Karkkila, Vihti, Mäntsälä, Pornainen, Askola ja Pukkila olivat perussuomalaisten valtakuntaa. Hyvinkäällä puolue jäi viime vaaleista poiketen sdp:n taakse, mutta vain niukasti.

Vyöhykettä yhdistää koko maan ja varsinkin suurten kaupunkien keskiarvoa voimakkaampi rivi- ja pientalovaltaisuus. Korkeakoulutettujen määrä on usein hieman koko maan keskiarvoa alhaisempi, mutta tulotaso maan keskiarvoa korkeampi.

Työssä käydään omalla autolla usein oman kunnan ulkopuolella. Vuokra-asuntoja ja maahanmuuttajia on vähän, takapihoille sijoitettuja trampoliineja paljon.

Ei ehkä ole mikään ihme, että juuri Piisisen kaltainen tekijämies menestyy kotikuntansa Järvenpään lisäksi juuri täällä.

Piisinen itse näkee Uudenmaan perussuomalaisten menestyksen taustalla monipuolisuuden.

Listoilla on hänen mukaansa jokaiselle jotakin, on duunaria ja on korkeasti koulutettua.

”Perussuomalaiset ajaa meidän suomalaisten etua ja on ainoa puolue, joka sanoo sen avoimesti”, Piisinen sanoo.

Lausahdus on perussuomalaisen poliitikon suuhun jopa kulunut. Silti Piisisen voi ainakin halutessaan nähdä myös symboloivan jonkinlaista perussuomalaisten hidasta muutosta.

Erityisesti Jussi Halla-ahon puheenjohtajakaudella perussuomalaiset profiloitui äänekkäimmäksi puolueeksi maahanmuuttokysymyksissä.

Aiemmissa vaaleissa totuttiin, että vaalitenteissä perussuomalaiset käänsivät keskustelun herkästi maahanmuuttoon. Tänä keväänä puolue keskusteli valtavan äänipotin keränneen Riikka Purran johdolla päivänpolitiikasta myös muista näkökulmista – siitäkin huolimatta, että puolueella ei ollut omaa eduskuntavaaliohjelmaa.

Piisinen sanookin, ettei tse ole halunnut ottaa aggressiivisesti kantaa maahanmuuttoon. Toki sellaisiakin ehdokkaita puolueella on.

Piisinen toivottaa tervetulleeksi ulkomaisetkin työntekijät työvoimapulasta kärsiville aloille, kunhan tulijat tulevat palkallaan toimeen.

Mitä asioita Piisinen sitten ajaa?

Hän kertoo puhuvansa paljon omaishoitajien asemasta. Siitä Piisisellä on henkilökohtaista kokemusta. Ensin hän seurasi vierestä, kun oma äiti hoiti puolisoaan, Piisisen isää tämän kuolemaan asti.

Jorma Piisinen kertoo saaneensa etenkin ”rakennustaustaisilta alan miehiltä” viestiä siitä, että ääni on annettu Piisiselle.

Nyt Piisinen hoitaa veljensä kanssa ikääntynyttä äitiään.

”Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä yhteiskunnan eteen. Laitoshoitopaikka maksaa kuusi tonnia, omaishoitaja saa kuukaudessa noin 450 euroa ja siitä vielä verot pois”, Piisinen sanoo.

Hän haluaa omaishoitajille lisää palkkaa, mielellään verovapaasti.

Myös turvallisuus puhutti Piisisen mukaan vaalitoreilla. Sen lisäksi Piisisen kampanjaa kiritti eräs EU-direktiivi.

Esitys EU:n energiatehokkuusdirektiivistä nousi keskusteluun maaliskuun puolivälissä. Kansan keskuudessa direktiivistä on alettu puhua ”pakkoremonttilakina”.

Jos direktiivi hyväksytään, se tiukentaa rakennusten energialuokitusten tarkastelua. Jopa puolet Suomen yli miljoonasta omakotitalosta voi joutua remonttiin, jos kaikki rakennukset halutaan nostaa vähintään neljänneksi parhaimpaan energialuokkaan vuoteen 2033 mennessä.

Tällaisia taloja on paljon Pohjois-Uudellamaalla.

”Täysharmonisoiva direktiivi olisi meidän kannalta katastrofi”, Piisinen sanoo. Se tarkoittaisi sitä, ettei valtioille itselleen jäisi liikkumavaraa direktiivin soveltamiseen.

Rakennusten energialuokkaan vaikuttavat etenkin lämmitystapa ja asunnon tiiviys. Mikäli Piisisen pelot käyvät toteen ja direktiivi tulee voimaan täysharmonisoivana, korjaustöihin joutuvat etenkin viime vuosituhannella rakennettujen talojen asukkaat.

Se, millaiseksi direktiivi lopullisesti muodostuu, selviää kolmikantaneuvottelujen päätyttyä tänä keväänä.

Perussuomalaiset vastusti direktiiviä vaalikampanjassaan niin Purran kuin esimerkiksi Piisisen suilla. Piisinen kertoo puhuneensa aiheesta runsaasti ”Reiskan roolissa” kampanjoinnin yhteydessä.

”Täytyy sanoa, että tämä tuli vähän kuin tilauksesta.”