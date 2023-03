Puukotuksesta epäilty 13-vuotias tyttö oli poliisin mukaan suunnitellut tekoa, jotta pääsisi laitokseen tai vankilaan.

Tinja Oikarinen on ulkoilemassa pienen tyttärensä ja koiransa kanssa.

Peruskoulussa tapahtunut puukotus on järkyttänyt Vesalan ja sen lähialueiden asukkaita. Näin kertovat ohikulkijat, joita HS haastatteli torstaina aamupäivällä peruskoulun läheisyydessä.

Osa on jopa pohtinut alueelta muuttamista, jotta omat lapset saataisiin aloittamaan peruskoulu jossain muualla.

Helsingin poliisi tiedotti varhain torstaiaamuna, että tapon yrityksestä epäilty 13-vuotias tyttö suunnitteli tekoa etukäteen. Epäilty iski 14-vuotiasta poikaa kerran isolla keittiöveitsellä kylkeen kotitaloustunnilla.

Uhrin vammat olivat hengenvaarallisia, mutta hän on poliisin mukaan toipumassa ja päässyt sairaalahoidosta.

Epäilty oli poliisin mukaan miettinyt puukotusta ”jo jonkin aikaa.”

Tyttö oli kirjoittanut netissä kiinnostuksestaan puukottaa joku, jotta pääsisi laitokseen tai vankilaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forssin mukaan tyttö oli suunnitellut tekoa muutaman kuukauden ajan.

Puukotus tapahtui 8. maaliskuuta.

Pekka Kivinen työntää rattaita peruskoulun edustalla. Hän on liikkeellä kahden pienen lapsensa kanssa. Perhe asuu koulun lähistöllä.

Kivinen kertoo keskustelleensa puukotustapauksesta lasten päiväkotiryhmän vanhempien kanssa. Vanhemmat ovat Kivisen mukaan pohtineet yhdessä lastensa tulevaisuutta alueella.

Kivisen perhe on jo pidempään miettinyt jonnekin muualle muuttamista.

”Että uskaltaako tuonne laittaa perusopetukseen?” Kivinen kysyy ja viittoo Vesalan peruskoulun suuntaan.

Kivisen sukulaislapsi käy koulua. Kiviselle on lapsen kokemusten perusteella syntynyt kuva, että koulu on ollut muutenkin levoton. Sellainen kuva piirtyy myös Kunta 10 -kyselyn tuloksista. Kyselyn mukaan koulun henkilökunta on kokenut väkivalta- tai uhkatilanteita huomattavasti yli Helsingin keskiarvon.

HS uutisoi kyselyn tuloksista aiemmin maaliskuussa.

Lue lisää: Opettajat kokivat väkivaltaa Vesalan peruskoulussa selvästi enemmän kuin muualla Helsingissä

Puukotus on herättänyt Kivisessä huolta. Tapaus kertoo hänen mielestään yleisesti nuorten ja lasten pahoinvoinnista.

”Että mikä nuorilla on hätänä?”

Tinja Oikarinen haluaisi muuttaa alueelta.

Samaa on pohtinut Tinja Oikarinen. Hän kertoo asuneensa koko elämänsä parin kilometrin säteellä koulusta.

Oikarinen on ulkoilemassa pienen tyttärensä ja koiransa kanssa. Myös Oikarinen kertoo, että puukotus on järkyttänyt hänen tyttärensä päiväkotiryhmän vanhempia.

”Olemme aikuisten kesken puhuneet siitä, että miten tämä on mahdollista?”

Oikarinen sanoo, että hänen nuoruudessaan alueen nuoret tappelivat kyllä toisinaan – mutta mukana ei ollut kättä pidempää.

Hän on tehnyt jo päätöksen perheensä tulevaisuudesta alueella.

”En tule asumaan tällä alueella siihen asti, että lapsi menee kouluun.”

Irene Koski kaipaisi rahallista panostusta nuorten tukemiseen.

Nuorten lisääntyneestä vakavasta väkivaltarikollisuudesta ja pahoinvoinnista on puhuttu julkisuudessa viime aikoina paljon.

Siksi puukotusuutinen ei tullut Irene Koskelle valtavana yllätyksenä. Hän pitää tapausta silti ”hirveänä.”

Koski asuu lyhyen kävelymatkan päässä koululta. Hänen lapsensa ovat olleet Vesalan peruskoulun oppilaita vuosia sitten.

Erityisesti Koskea surettaa puukotuksen epäilty motiivi. Hän ajattelee, että nuoret eivät saa – tai aina kehtaa pyytää – apua mielenterveysongelmiin.

”Sehän on ihan kaameaa sen takia, että täällä ei pystytä nuoria hoitamaan.”

Kosken mielestä nuorten hyvinvointiin pitäisi panostaa enemmän.

”Se pitää aloittaa niin pienistä lapsista kuin vain voi.”