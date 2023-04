Helsinki myllää nyt rantojaan. Joutomaan tilalle on tulossa merellistä kaupunkitilaa ja virkistyspaikkoja. Havainnekuvat näyttävät, miten Helsingin rannat muuttuvat.

Helsingissä on käynnissä useita kehityshankkeita, jotka muovaavat kaupungin rantojen ilmettä uusiksi. Merenrannoille kohoaa uusia elämyskeskuksia, viihdekeitaita ja rauhoittumispaikkoja.

Rantabulevardeilla, hotelleilla, kylpylöillä, pyöräbaanalla ja luonnonvaraisella puistolla halutaan vahvistaa kaupungin merellisyyttä, luoda uutta kaupunkitilaa ja parantaa rantojen virkistyskäyttöä.

Lähdetään kierrokselle katsomaan, miltä suunnitelmat näyttävät. Reitti kulkee rantoja pitkin lännestä itään.

Meilahti

Meilahteen suunniteltu baana kulkee Humallahden rannassa.

Kierros alkaa Meilahden huvila-alueen läheiseltä rannalta. Tänne kaupunki kaavailee pyöräbaanaa, joka kulkee Humallahden rannassa pääministerin virka-asunnon Kesärannan ja Meilahdenpuiston välissä.

Nelisensataa metriä pitkä baana ohittaa Humallahden jylhät kalliot, jotka kohoavat rannassa osittain pystysuorina useiden metrien korkeuteen.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on arvostellut suunnitelmia. Yhdistyksen mukaan baana tuhoaa kallion kupeessa olevan arvolehdon ja lahden pohjukan ruovikon. Luonnontilaista kalliorantaa yhdistys pitää arvokohteena.

Kaupunki perustelee baanan rakentamista pyöräilymahdollisuuksien parantamisella.

”Se olisi huima parannus nykyiseen, kun pyöräilijöiden ei tarvitsisi polkea ylös kallion päälle”, sanoo liikenneinsinööri Teppo Pasanen Helsingin kaupungilta.

Väylä on osa pidempää Munkkiniemen baanaa. Pasanen kertoo, että baanan Humallahden-osuuden kustannukseksi on muutamia vuosi sitten arvioitu alustavasti nelisen miljoonaa euroa.

Hänen mukaansa baana voi toteutua Meilahdessa 2020-luvun loppupuolella.

Taivallahti

Taivallahteen suunnitellun kylpylähotellin paikalla on nyt joutomaata.

Matka jatkuu hieman etelämmäs Töölön Taivallahteen suositun Hietarannan naapuriin.

Nykyisen joutomaan paikalla pääsee tulevina vuosina kylpemään, jos suunniteltu kylpylähotelli toteutuu. Rakennus- ja poikkeamisluvat ovat parhaillaan käsittelyssä kaupungilla.

Poikkeamislupaa on haettu muun muassa rakennuksen korkeuteen. Rakennuksesta on tulossa enimmillään lähes kaksi ja puoli metriä korkeampi kuin voimassa oleva kaava sallii.

Arkkitehti Anu Puustisen Avanto-arkkitehdeista sanoo, että rakennusta ja maastoa joudutaan korottamaan aiemmin suunnitellusta tulvavaaran takia. Kerrosten määrä säilyy entisellään eli korkeintaan kolmena.

Vuosia vireillä ollut hanke on maalissa aikaisintaan vuonna 2024. Hotelliin tulee vajaat 200 huonetta, ravintola, baari ja kylpylä.

Jätkäsaari

Jätkäsaareen suunnitellaan uutta uimarantaa.

Uuden uimarannankin helsinkiläiset saavat. Hiekkarannasta havitellaan kohokohtaa rantapromenadille, joka kiertää entisen konttisataman paikalle rakennettavaa Jätkäsaarta.

Rannan lisäksi yhteen kaupungin eteläisimmistä asuinalueista suunnitellaan kelluvaa kylpylää.

Kirjon alueen kaava käsittää myös 13-kerroksisen tornitalon, jossa on liike- ja tapahtumatiloja, toimistoja, huoneistohotelli ja kattobaari.

Hietalahdenranta

Hietalahdenrantaan on suunniteltu kolmea enintään kahdeksankerroksista rakennusta.

Matkalla kohti keskustaa reitti vie Hietalahdenrantaan, joka on vielä verrattain avoin. Rantaan on tosin noussut jo uusia kerrostaloja, ja lisää on tulossa.

Suunnitelmissa merenrantaan mahtuu kolme rakennusta, joissa on enintään kahdeksan kerrosta. Nykyinen rantaa mukaileva autotie viedään osittain meren päällä.

Kaikki esillä olleet suunnitelmat Hietalahdenrannasta saivat kaupunkilaisilta aikoinaan tyrmäävän vastaanoton.

Aluetta kehittää kiinteistökehitysyhtiö HGR. Toimitusjohtaja Mika Alanko kertoo, että yhtiö on hakenut kaupungilta kehittämisvaraukselle kahden vuoden jatkoaikaa. Edellinen kehittämisvaraus päättyi viime vuoden lopulla.

Kaupunki ei ole vielä tehnyt päätöstä asiassa.

Makasiiniranta

Eteläsatamaan tulee uusi Makasiiniranta ja avoin rantabulevardi. Aluetta kehitetään suunnittelukilpailun voittaneen Saaret-ehdotuksen pohjalta.

Helsingin pormestarin Juhana Vartiaisen (kok) kaupungin kruununjalokiveksi nimeämä Eteläsatama mullistuu täysin, kun uutta Makasiinirantaa aletaan rakentaa.

Vanhan kauppahallin ja Olympiaterminaalin välissä olevalle alueelle nousee neljä saarimaista toimistorakennusta. Muutaman kerroksen korkuisia puutaloja halkovat kapeat kujat, joiden varrella voi pysähdellä kaupoissa, kahviloissa ja taidegallerioissa.

Nyt suljettuna oleva satama-alue ja autojen täyttämät parkkipaikat avautuvat kaikille avoimeksi rantabulevardiksi, jonka varrella tuulessa heiluvat rannikon kukkivat kasvit ja ruohikko.

Alueelle tulee myös uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo, josta järjestetään erillinen kilpailunsa.

Katajanokka

Anttinen Oiva Arkkitehdit -toimiston suunnittelema puinen toimisto- ja hotellirakennus valmistuu Katajanokanlaiturille vuonna 2024.

Muutoksia on luvassa myös Eteläsataman lahden toisella puolella Katajanokalla.

Katajanokanlaiturilla rakennetaan paraikaa puista rakennusta, johon tulee muun muassa metsäyhtiö Stora Enson pääkonttori ja Sokos Hotels -ketjun 164 huoneen hotelli, joka avautuu vuonna 2024.

Uuden rakennuksen ja Kauppatorin välissä sijaitseva Allas Sea Pool hakee kaupungilta merikylpylälleen pysyvää lupaa ja suunnittelee nykyistä laajempaa kylpyläaluetta, saunamaailmaa, hyvinvointi- ja liikuntapalveluja sekä ympärivuotista tapahtumapuistoa.

Allas Sea Poolin nykyinen maan päällä oleva rakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi. Uudesta rakennuksesta järjestetään arkkitehtuurikilpailu myöhemmin.

Merikylpylän emoyhtiön Nordic Urbanin toimitusjohtaja Raoul Grünstein sanoo, että yritys on joka tapauksessa sitoutunut purkamaan nykyiset rakennukset vuoden 2030 lopulla, jolloin kylpylän vuokrasopimus kaupungin kanssa päättyy. Allas Sea Pool avautui vuonna 2016.

Kaupungin mukaan rakentaminen sovitetaan osaksi arvokasta kaupunkikuvaa ja rakennuskorkeutta niin, ettei kansallismaiseman tasapaino horju.

Katajanokanlaiturin puistokadulle kaupunki kaavailee lisää vihreyttä, kioskeja ja terasseja ja Katajanokanrannan satama-alueelle asuinrakentamista.

Tavoitteet ovat samat kuin Makasiinirannassa: liittää ranta-alueet tiiviimmin osaksi kävelypainotteista keskustaa.

Hakaniemenranta

Hakaniemenrantaan nousee kerrostaloja ja mahdollisesti hotelli.

Pohjoiseen päin suunnatessa vastaan tulee Hakaniemenranta.

Kruunusiltojen raitiotien rakentamisen takia myllätty maa täyttyy lähivuosina rantabulevardilla ja uusilla kerrostaloilla, joihin tulee koteja yli tuhannelle ihmiselle.

Jossakin vaiheessa rantamaisemia voi katsella myös hotellin ikkunoista. Hotellista järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voitti vuonna 2017 norjalainen arkkitehtitoimisto Snøhetta. Toimisto tunnetaan esimerkiksi Oslon oopperatalosta.

Uuden 400 huoneen hotellin taustalla on norjalainen sijoittaja Arthur Buchardt, jonka hankkeisiin kuuluu myös Jätkäsaaren tornihotelli.

Voittaneen ehdotuksen havainnekuvissa rakennuksen lasisessa julkisivussa voi nähdä ajelehtivia jäälauttoja.

Suvilahti

Suvilahteen soviteltu monitoimiareena toisi lisää kaivattuja tapahtumapaikkoja Helsinkiin.

Seuraava pysähdys on itäisessä kantakaupungissa vanhojen kaasukellojen naapurissa lähellä merenrantaa, jonne on nousemassa uusi Suvilahti Event Hub -niminen monitoimiareena.

Näyttelijä Mikko Leppilammen ja kumppaneiden hankkeen on tarkoitus mahdollistaa alueella jo nyt järjestettävien festivaalien lisäksi erilaisia tapahtumia vuoden ympäri. Kesäisin areenan katolla voi paistatella aurinkoa ja nauttia elämästä.

Hankkeesta käydyn arkkitehtuurikilpailun voitti ehdotus nimeltä Contiki.

Hermanninranta

Hermanninrannan uudelle asuinalueelle rakennetaan rantapromenadi, minkä lisäksi siellä kehitetään nykyistä luonnonvaraista puistoa.

Kierros päättyy epämääräiselle teollisuusalueelle ja jättömaalle. Paikka on Hermanninranta Vanhankaupunginselällä, joka muuttaa muotoaan ekologisesti kestäväksi asuinalueeksi.

Kaupunginhallituksen hyväksymä kaavaratkaisu mahdollistaa asuntojen rakentamisen noin 5 500 asukkaalle. Lopullisen päätöksen alueen tulevaisuudesta tekevät poliitikot kaupunginvaltuustossa.

Pitkälti puurakenteisen asuinalueen kyljessä pääsee seikkailemaan luonnonmukaisessa Hermannin rantapuistossa, jonka biologista monimuotoisuutta kaupunki aikoo vahvistaa.

Villin puiston läheisyyteen rakentuu myös uusi nähtävyys: Hermanninterassin nimeä kantava rantapromenadi.

