Epäilty on poliisin mukaan huijannut myös ulkomaalaisia taksikuskeja antamaan henkilötietojaan.

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii laajaa kryptovaluuttoihin liittyvää petos- ja rahanpesurikoskokonaisuutta.

Poliisin epäilee, että uhreja on houkuteltu mukaan perättömään kryptovaluuttasijoitustoimintaan. Uhreille on uskoteltu, että kyseessä on riskitön mahdollisuus ansaita huomattavia tuloja sijoittamalla yritystoimintaan.

Todellisuudessa pääepäilty on ottanut uhrien nimissä huomattavia lainoja, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

”Tällä hetkellä tiedossamme oleva yhteisvahinko on noin 200 000 euroa, mutta rikoshyötyä on yritetty saada jopa yli 600 000 euroa”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Springare poliisin tiedotteessa.

Epäilty on vangittu helmikuun puolivälissä.

Poliisin esitutkinnassa on selvinnyt, että rikokset on toteutettu erittäin suunnitelmallisesti. Rikoksista saadut varat on suurimmalta osin häivytetty ja kätketty. Rahanpesurikoksissa on toteutettu hyödyntämällä kryptovaluuttapalveluita.

Poliisi on tutkinnan aikana saanut jäljitettyä huomattavan määrän varallisuutta tiettyihin kryptovaluuttalompakoihin, mutta niiden takavarikointi on haasteellista.

Epäilty on käyttänyt rikoksissaan myös toisenlaista toimintatapaa, jossa hän on poliisin mukaan huijannut ulkomaalaistaustaisia taksinkuljettajia lupaamalla parempia ansaintamahdollisuuksia.

”Tällä tavalla erehdyttäen hän on saanut haltuunsa uhrien henkilötietoja ja hakenut lainoja heidän nimissään”, Springare sanoo.

Poliisi pitää mahdollisena, että rikosten uhreja voi vielä ilmaantua lisää. Tällä hetkellä on tiedossa yli kymmenen uhria pääkaupunkiseudulta, Pirkanmaalta ja Hämeen seudulta.