Turkin parlamentti ratifioi viimein torstaina Suomen Nato-jäsenyyden. HS jalkautui kysymään ihmisiltä, mitä he siitä ajattelevat.

Suomen Nato-jäsenyys on nyt askeleen lähempänä. Turkin parlamentti ratifioi myöhään torstaina Suomen jäsenyyden viimeisenä jäsenmaana. Lähes vuoden kestänyt prosessi on tulossa päätökseensä.

Mitä helsinkiläiset ajattelevat asiasta?

HS kysyi asiaa ihmisiltä katugallupissa perjantaiaamupäivänä.

Ville Seivo

”No oli jo aikakin”, Ville Seivo sanoo. Hän työntää rattaita keskuskirjasto Oodin edessä.

Seivo kertoo, ettei hänellä ollut aiemmin kovin vahvaa näkemystä siihen, pitäisikö Suomen liittyä Natoon. Hän kuvailee suhtautuneensa jäsenyyteen keskivertoa myönteisemmin, ”koska se on niin hyvä turvallisuuden tae”.

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaa vastaan kuitenkin muutti Seivon kantaa vielä entistäkin myönteisemmäksi. Suomen Nato-jäsenyys on hänen mielestään hyvä kannanotto Venäjän suuntaan.

”Nyt me päätämme itse. Meidän turvallisuuspolitiikkamme on meidän asiamme, ei teidän asianne.”

Vaikka Seivo seisookin jäsenyyden takana, hän kuvailee sotilasliittoon liittymisen olevan ”kaksiteräinen miekka”.

”Sotilasmenot lisääntyvät, ja muut Nato-maat pitävät täällä harjoituksia.”

Sofia Vanhanen

Sofia Vanhanen odottaa raitiovaunua Kaivokadulla. Hän on viemässä töihin vegaanisia donitseja, ei sentään Nato-ratifioinnin vuoksi.

Vanhanen kannattaa Suomen liittymistä Natoon. Jäsenyys tuo hänen mielestään Suomelle turvaa siitä huolimatta, että sillä ”otetaan puoli turvallisuuskeskustelussa”. Myös Vanhasen mielipide voimistui, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Vaikka Vanhanen pitää Turkin hidasta ratifiointiprosessia presidentti Recep Tayyip Erdoğanin ”valtapelinä”, hän on harmissaan sävyistä, joita julkinen keskustelu Turkin toimista on joissain yhteyksissä saanut. Vanhasen puoliso on turkkilainen.

”Sen lisäksi, että ihmiset ovat olleet Turkki-vastaisia, osa on ollut myös turkkilaisia vastaan. Turkissa on ollut valtava humanitaarinen kriisi, ja se on jäänyt Nato-keskustelun jalkoihin.”

Hänen mielestään Turkkia ja Syyriaa ei ole tuettu riittävästi helmikuussa sattuneiden tuhoisien maanjäristysten jälkihoidossa.

Silti Vanhanen ajattelee, että Suomen on turvallisuuspolitiikassaan parempi olla kallellaan ennemmin Yhdysvaltojen kuin Venäjän tai Turkin suuntaan.

Kaija Pajunen

Helsingin keskustasta löytyy myös toisenlaisia näkemyksiä. Kaija Pajunen vastustaa Suomen liittymistä Natoon.

”Olen niin sitä vastaan, että en löytänyt eduskuntavaaleissa ehdokasta, jota olisin äänestänyt.”

Pajusen mielestä Venäjä ei olisi uhannut Suomea, jos Natoon ei olisi haettu. Hänen näkemyksensä on, että Nato-jäsenyys ei tuo turvaa, vaan voi sen sijaan provosoida Venäjää.

Pajusella ei ole aiemmin ollut sotilasliittoon liittymisestä vahvaa näkemystä. Hänen mielipiteensä muuttui jyrkemmäksi, kun valtaosa suomalaisista ja poliitikoista alkoi kannattaa liittymistä.

”Ihmiset ovat lähteet hurmokseen mukaan.”

Nato-prosessia Pajunen kuvailee sekavaksi. Hän ajattelee, että Turkki ja Unkari ratifioivat Suomen hakemuksen viiveellä muihin jäsenmaihin nähden, koska maat halusivat ”kuulostella, mitä ongelmia Venäjän kanssa voisi tulla”.

Aivan vilpittömänä Pajunen ei maiden toimintaa kuitenkaan pidä.

”Totta kai kaikki haluavat hyötyä.”

Taru Auranne ja Risto Lehto

Nato-jäsenyys tuo Suomelle suojaa, ajattelevat Taru Auranne ja Risto Lehto. He ovat tyytyväisiä siitä, että Suomen Nato-prosessi etenee.

Heillä, kuten muillakaan katugallupiin vastanneilla, ei ollut vahvaa näkemystä Natosta ennen Ukrainan sotaa.

Viime helmikuussa Auranne yllättyi Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta.

”Mikä Venäjää sitten estäisi hyökkäämästä meidän kimppuumme, jos meillä ei ole muuta turvaa kuin itsemme?” Auranne kysyy.

Hän pitää Turkin toimintaa ratifiointiprosessissa ”vitkutteluna ja tosi ärsyttävänä imagopelinä”.

Kysyttäessä siitä, voiko jäsenyydestä olla jotakin haittaa, Auranne pohtii hetken.

”Se jotenkin hyväksyy sodan mahdollisuuden olemassaolon. Se tuntuu ikävältä. Mutta tällainen maailma nyt on, eikä sitä ihan hetkessä muuteta.”