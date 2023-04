Nuori mies halusi kostaa tyttöystävälleen, joka miehen mukaan oli pettänyt tätä. Mies sytytti tulipalon pariskunnan asunnossa Vantaalla.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi vuonna 2001 syntyneen miehen tuhotyöstä 60 päivän vankeuteen.

Mies oli sytyttänyt tulipalon kotonaan Vantaan Hakunilassa elokuussa 2021.

Tuhotyö tapahtui vuokra-asunnossa, jossa mies asui avovaimonsa kanssa. Avovaimo ei ollut kotona, kun mies päätti keskellä yötä kostaa kumppanilleen.

Oikeudessa mies kertoi, että halusi polttaa sängyn liinavaatteet, koska kumppani oli pettänyt häntä.

Mies oli lähettänyt avopuolisolleen viestejä ennen asunnon tuhoamista, joissa lukee ”Kannattaa nyt v***u vastata tai mä poltan meiän kämpän”.

Mies oli kerännyt sängyn päälle sanomalehtiä ja sytyttänyt ne palamaan.

Avopuoliso saapui paikalle, ja pian myös pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen tullessa paikalle palo oli rajoittunut makuuhuoneeseen, mutta savukaasut olivat levinneet asuntoon.

Sekä asunto että sen irtaimisto tuhoutui kokonaan.

Käräjäoikeuden mukaan miehen olisi pitänyt tajuta, että asunnon syttyminen tuleen on varsin todennäköinen seuraus hänen toiminnastaan.

On selvää, että tulipalon sytyttäminen kerrostaloon keskellä yötä on lähtökohtaisesti omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa, oikeuden päätöksessä todetaan. Samassa rapussa on yhteensä 12 asuntoa.

Mies piti syyllisyyttä lieventävänä seikkana sitä, että hän ilmoitti avopuolisolleen sytyttämästään tulipalosta.

Tämä seikka ei vaikuttanut tuomioon, mutta miehen aiempi tuomio vaikutti alentavasti rangaistukseen. Miehelle tuomittiin 60 päivää vankeutta.

Erilaisia korvauksia mies joutuu maksamaan lähes 73 000 euroa.

Mies valitti tuomiosta hovioikeuteen. Helsingin hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota, joka siten on lainvoimainen.

Lue lisää: Mies yritti polttaa hengiltä ex-puolisonsa ja pienet lapsensa Helsingin Ylä-Malmilla – tuomittiin yli 10 vuoden vankeuteen

Lue lisää: Turhautunut asiakas yritti sytyttää itsensä tuleen TE-toimiston tiloissa – Tuomittiin tuhotyön yrityksestä