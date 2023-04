Järvenpäästä on ponnistamassa nuori konkari, Eemeli Peltonen: ”Olen otettu”

Järvenpääläispoliitikko iloitsi jo saamistaan äänistä, mutta jännitti vaalipäivän ääniä Uudellamaalla.

”Olen iloinen ja otettu ja kiitollinen. Puolueenkin tulos näyttää hyvältä, voimme olla ensimmäisiä”, arveli järvenpääläinen Eemeli Peltonen (sd) ennen yhdeksää illalla.

Peltonen, 28, voi olla yksi eduskunnan nuorimmista uusista edustajista.

Kun Uudellamaalla oli laskettu äänistä 37,8 prosenttia, Peltonen oli saanut Sdp:ssä kolmanneksi eniten ääniä. Sillä olisi jo melko pitävä ote kansanedustajan paikasta, sillä alkuillasta vaikutti, että Sdp olisi nostamassa paikkamääräänsä yhdellä kahdeksaan paikkaan vaalipiirissä.

Peltonen jännitti tulosta vaalivalvojaisissa Järvenpäässä. Hän sanoi kuulleensa, että Uudellamaalla oli muodostunut pitkästä aikaa kunnon jonoja äänestyspaikoille.

”Olemme saaneet viestejä vaalipäivänä, että monin paikoin on ollut äänestyspaikoilla ruuhkaa. Sehän tuloksen ratkaisee, ketä siellä jonottamassa on ollut.”

Peltonen on 28 ikävuodestaan huolimatta jo politiikan konkari siinä mielessä, että hän on vaikuttanut Järvenpään kuntavaalipolitiikassa jo kolmella vaalikaudella. Hän on sekä Järvenpään kaupunginhallituksen että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuusto puheenjohtajana.

Eduskunnassa hän olisi kuitenkin uusi kansanedustaja.

Laskennan tässä vaiheessa Sdp:llä olivat Uudellamaalla kärjessä Antti Lindtman ja Maria Guzenina. Samoin kokeneet poliitikot Miapetra Kumpula-Natri ja Kimmo Kiljunen olivat menossa läpi.