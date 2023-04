Kolmekymppinen Onni Rostila puhuu videoillaan esimerkiksi sananvapaudesta ja maahanmuutosta.

Uudeltamaalta on nousemassa eduskuntaan myös suurelle yleisölle melko tuntemattomia uusia nimiä. Yksi heistä on kolmekymppinen Onni Rostila, jonka äänimäärä asettui lähelle viittätuhatta.

Rostila on oikeustieteen maisteri ja hänellä on Hyvinkäällä lakiasiaintoimisto. Hän on esimerkiksi toiminut perussuomalaisten kansanedustajan Sebastian Tynkkysen avustajana oikeudenkäynnissä, jossa Tynkkynen sai sakkoja kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.

Tynkkysen kanssa hänellä on yhteistä ainakin vilkas vaikuttaminen somessa. Videoilla vierailee ykkösrivin perussuomalaisia puoluejohtoa myöten ja enimmillään niillä on ollut kymmeniätuhansia katsojia.

Rosti puhuu erityisesti sananvapaudesta, mutta myös esimerkiksi syntyvyydestä, maahanmuutosta ja talouspolitiikasta.

Paikallispolitiikassa Rostila on vaikuttanut aluevaltuutettuna ja Hyvinkään kaupunginvaltuutettuna.