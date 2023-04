Raitiovaunu suistui kiskoilta Helsingin Kalliossa. Onnettomuus vaikuttaa raitiovaunujen 3 ja 8 aikatauluihin ja reitteihin.

Raitiovaunu suistui kiskoilta Helsingin Kalliossa maanantaina aamulla. Onnettomuuspaikka on Helsinginkadulla.

Helsingin seudun liikenne (HSL) tiedotti raitiovaunujen 3 ja 8 mahdollisista poikkeusreiteistä onnettomuuden vuoksi. Tilanteen arvioidaan jatkuvan kello kymmeneen saakka.

Paikalla on nyt HSL:n raivausryhmä, joka siirtää vaunua takaisin raitelleen.

Raitiovaunu on suistunut raiteilta siten, että sen peräosa on noussut pysäkille. Tämä on mahdollista ja tyypillistä silloin kun vaihde vaihtuu ja ohjaa vaunua väärään suuntaan, HSL:n raitioliikenteen ohjauskeskuksesta kerrotaan.