Helsingin kaupunki tutkii yhdessä Helsingin yliopiston kanssa kaupunkieläinten, etenkin nisäkkäiden, tilannetta.

Pyrähtikö pihapuuta pitkin orava, tai tallustiko lehtien seassa kaupunkilaissiili? Helsingin kaupunki kaipaa asukkailta havaintoja kaupungissa majailevista nisäkkäistä.

Helsingin yliopiston metsäekologian laitoksen kanssa toteutettavassa lajikeruussa kaivataan havaintoja Helsingissä nähdyistä ketuista, mäyristä, supikoirista, oravista, rotista ja siileistä.

Havainnot tulee ilmoittaa laji.fi-palvelun verkkolomakkeella. Lomakkeessa kysytään lajia, havaintopaikkaa ja päivämäärää. Mukaan voi liittää myös kuvan.

Kysely toteutettiin viimeksi kymmenen vuotta sitten. Tuolloin kaupunkilaisilta ei pyydetty havaintoja Helsingin nimikkoeläimestä, oravasta. Nyt pörröhäntäisen nisäkkään tilanteesta halutaan lisätietoja.

”Orava on helposti havaittava ja ajoittain runsaskin nisäkäs. Se on kuitenkin Suomessa taantunut, ja sillä on ollut tässä välissä huonoja aikoja etenkin kuusen heikkojen siemenvuosien takia, mikä vaikuttaa myös kaupunkioravien ravinnonsaantiin”, kertoo ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen kaupungin tiedotteessa.

Havaintojen määrä ei kaupungin mukaan suoraan kerro nisäkäslajin suuruudesta. Niiden perusteella voidaan kuitenkin saada luotettavaa tietoa nisäkkäiden levinneisyydestä ja kaupunkilaistumisesta.

”Kaikki kyselyn lajit ovat jollakin tavoin sopeutuneet kaupunkielämään, mutta niiden tottuminen ihmisen ja muiden häiriötekijöiden läsnäoloon on kuitenkin vielä eri vaiheessa”, tiedotteessa kerrotaan.

Havaintoja voi lähettää lokakuun loppuun saakka.