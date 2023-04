Uusi sauna jakaa mielipiteitä, vaikka sen paikka on siirretty kahvilan kylkeen.

Uusi saunarakennus on sijoittumassa Paseon kahvilarakennuksen kylkeen.

Lauttasaaren etelärannalla kahvila Paseon laajennus ja uusi saunarakennus jakavat mielipiteitä asukkaitten keskuudessa.

Kahvilan keittiötilojen laajennus ei silti herätä niin kovasanaista kritiikkiä kuin uuden saunan rakentaminen sen yhteyteen.

Kaavavalmistelun asukaspalautteen perusteella moni lauttasaarelainen pelkää huoltoajon lisääntyvän, ja yleisen rannan muuttuvan yksityisemmäksi, jos tilaussauna toteutuu.

Saunaa soviteltiin ensin lähemmäs rantaa, mutta kritiikin vuoksi sen paikka siirrettiin kahvilarakennuksen yhteyteen. Muiden muassa Helsingin kaupunginmuseo huomautti, että sauna oli sijoittumassa Krimin sodan aikaisen muinaismuistoalueen suoja-alueelle.

Kaavamuutoksella kahvilan kaakkoispuolelle on tulossa uusi saunarakennus. Huoltoajo keskitetään.

Lauttasaari-Seura on omassa palautteessaan tähdentänyt, ettei alueelle saa sallia pysäköintiä tai ylimääräistä autoliikennettä huoltoajon lisäksi.

Seura suhtautuu kuitenkin myönteisesti Paseon saunan ja kahvilan rakennushankkeeseen, kunhan saunarakennus liittyy puistoon nykyistä luonnonympäristöä vahingoittamatta.

Kaikki eivät iloitse tilaussaunasta. Esimerkiksi Helsingin luonnonsuojeluyhdistys luettelee useita saunoja Lauttasaaressa, ja ihmettelee, mihin uutta saunaa edes tarvitaan.

Idän suunnasta katsottuna uusi saunarakennus on soviteltu maisemaan siten, että sen korkeutta on kaavamuutoksessa rajoitettu.

Veijarivuoren mökkialueen käyttäjistä osa paheksuu merimaiseman menetystä. Mökkialueen maasto on valmisteluaineiston mukaan kovasti kulunutta.

Alueelle on tehty luonnonhoitosuunnitelman mukaisia täydennysistutuksia, mutta taimia on alueen kovan käytön vuoksi tuhoutunut, ja niitä on myös katkottu.

Kulutuksen, ilmasto-olosuhteiden muutosten, kuivuuden ja tuulituhojen heikentämä alun perin luontainen puusto on vuosien mittaan väljentynyt, mikä taas on lisännyt puustotuhoja jäljelle jääneissä puissa.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kaavamuutosta tiistaina. Ehdotuksen mukaan uutta liike- ja toimitilakerrosalaa on tulossa 145 neliötä.