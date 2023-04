Helsinki kielsi lääkärin palkkaamisen, koska tämä on ”kuormittava”

Lääkäri Jonne Juntura halusi Helsingin kaupungille töihin. Kaupunki viestitti, ettei Junturaa haluta palkata hänen ”kuormittavan” toimintatapansa vuoksi.

Lääkäri Jonne Juntura on työskennellyt muun muassa Kalasataman psykiatrisella poliklinikalla Helsingissä.

Helsingin kaupungilta lääkärin työpaikkaa hakenut Jonne Juntura kertoo saaneensa kaupungilta palkkauskiellon tekemiensä kyselyjen ja kirjelmien takia.

Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelujen johtajan lähettämässä sähköpostissa kielteistä palkkauspäätöstä perustellaan muun muassa Junturan organisaatiolle aiheuttamalla kuormituksella. HS on nähnyt sähköpostin.

Juntura on puhunut asiasta julkisesti Tiktok-videollaan. Hän on myös kertonut avoimesti aikaisemmasta masennuksestaan.

Helsingin kaupungilla on oikeus valita, kenet se palkkaa avoimiin virkoihinsa. HS kertoo tapauksesta, koska kaupungin perustelut kuulostavat poikkeuksellisilta.

Juntura myös työskentelee tälläkin hetkellä lääkärinä Helsingin kaupungille, mutta toiminimensä kautta eli yksityisenä elinkeinonharjoittajana.

Helsingin viestin mukaan Juntura on kiireisissä ja vaativissa työolosuhteissa aiheuttanut toiminnallaan merkittävän määrän ylimääräistä työtä talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoille ja johdolle.

Viesti viittaa aikaan, kun Juntura edellisen kerran työskenteli Helsingin kaupungin palveluksessa lääkärin virassa. HS on nähnyt Junturan saaman viestin.

Mitä nämä kuormittavat kyselyt ja kirjeet siis ovat?

Juntura kertoo HS:lle halunneensa selvittää lääkärivirkojen täyttöä ja työnantajansa rahankäyttöä. Tätä varten hän teki vapaa-ajallaan tietopyyntöjä.

”Tämä on itselleni vähän kuin harrastus ja sydämen asia”, Juntura sanoo.

”Meillä on paljon virkoja tyhjillään ja osastoja, joissa on vain yksi lääkäri, vaikka on budjetoitu kaksi lääkäriä. Yksi lääkäri tekee yhdellä palkalla kahden lääkärin työt.”

Hän ymmärtää, että tietopyynnöt lisäävät hallinnon työtä ja että kyselyt ovat saattaneet rasittaa työnantajaa. Tietopyyntöjä hän on kertomansa mukaan tehnyt vuoden aikana yhteensä kolme.

”Mutta se ei ole minun vika. Meillä on hyvin kuormittuneet johtajat, koska on iso pula lääkäreistä ja esihenkilöistä.”

Juntura työskenteli Helsingin psykiatrisessa sairaalassa viime vuonna, kunnes irtisanoutui määräaikaisesta virasta huonojen työolosuhteiden takia. Hänen mukaansa työ kuormitti liikaa, koska lääkäreitä oli työmäärään nähden liian vähän.

”Toin ilmi, että tilanne alkaa olla katastrofaalinen. Työskentelin akuutilla suljetulla mielialaosastolla, jossa piti monta kertaa päivässä päättää, voinko päästää itsetuhovaarassa olevan potilaan kotiin. Kiireen takia oli hankalaa perehtyä asioihin ja tehdä päätöksiä”, Juntura sanoo.

”Aloin itse oireilla, nukuin huonosti. Jouduin jäämään lyhyelle sairauslomalle, koska koin, etten pystynyt tekemään potilasturvallisesti töitä.”

Tulevana kesänä Junturalla oli halu työllistyä jälleen lääkärinä Helsingin kaupungille. Työstä oli hänen mukaansa sovittu kirjallisesti viesteillä, mutta varsinaista sopimusta ei ollut allekirjoitettu.

Juntura kertoo myöhemmin kuulleensa päihdepalveluiden ylilääkäriltä, että tämä oli saanut käskyn olla palkkaamatta häntä. Hän lähetti sähköpostia psykiatria- ja päihdepalvelujen johtajalle ja kysyi, pitääkö tieto paikkansa.

Sähköpostivastauksessa todettiin, ettei häntä voida palkata.

”Edellisellä viikolla apulaisylilääkäri oli soittanut ja kehunut ja toivoi, että jäisin”, Juntura sanoo.

”Olen nauttinut työn sisällöstä. Olen helsinkiläinen, ja helsinkiläisten potilaiden hoitaminen on tuntunut merkitykselliseltä.”

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen Helsingin kaupungilta sanoo, ettei voi kommentoida yksittäistä tapausta.

Työn kuormittavuuteen hän toteaa, että se on yleisesti tiedossa oleva asia psykiatrian alalla, koska lääkäreitä ja muuta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa on vaikea saada palkattua.

”Meillä on kaikilla aikamoinen kuormitus. Se on ihan totta.”

Onko se peruste sille, ettei voida palkata työntekijää, joka tekee tietopyyntöjä?

”Kaikkiin tietopyyntöihin vastataan. Se ei ole itsessään syy. Toivoisin nyt, ettet ala tehdä juttua ennen kuin olemme käyneet keskustelua täällä.”