Husin uudessa ja kalliissa sairaalassa on ortopedian puolella niin vaikea tilanne, että kaikki kiireettömät leikkaukset on peruttu.

Uudessa kalliissa Siltasairaalassa pula hoitajista on jo niin vaikea, että kesäsulku tarkoittaa pahimmillaan kaikkien ajanvarauksella toimivien ortopedisten leikkausten perumista neljän kuukauden ajaksi.

Selkiä tai raajojen luita leikataan toisin sanoen Siltasairaalassa vain, jos leikkaus on kiireellinen tai päivystystapaus. Muista potilaista osalle sopii palveluseteli, mutta monet päätyvät leikkausjonoon määrittelemättömän pitkäksi ajaksi.

Aiheesta kirjoitti aiemmin Mediuutiset.

Husin johdosta tilannetta kommentoitiin HS:lle sähköpostitse sanomalla, että kyseessä on ”normaali loma-aikojen suunnittelu”.

”Teemme ennakkosuunnitelmat ns. pahimman varalle eli ne tehdään hankalimman vaihtoehdon mukaan, sillä tilanteet muuttuvat ja meillä pitää olla kyvykkyyttä reagoida myös poikkeustilanteissa”, kirjoittaa tulosaluejohtaja Antti Vento.

HS:n tietojen mukaan tilanne on kuitenkin siitä täysin poikkeuksellinen, että leikkaussaleja on edes keskellä talvea parhaimmillaan saatu pidettyä auki saman verran kuin tavallisesti sydänkesällä, kun eniten ihmisiä on vapaalla.

Kesäsulkuja ei myöskään tyypillisesti tehdä huhtikuusta syyskuun alkuun, mutta nyt tilanne on päässyt jo niin vaikeaksi, että mihinkään muuhun kuin päivystysleikkauksiin tuskin pystytään.

HS on myös nähnyt henkilökunnalle lähetettyjä viestejä, joissa kerrotaan, että tilannetta tarkastellaan viikko kerrallaan, mutta käytännössä kaikki muu suunnitellut ortopediset leikkaukset paitsi luukasvainten leikkaukset siirretään muualle tai epämääräiseen tulevaisuuteen.

Siltasairaala on vasta alkuvuodesta avattu suuri sairaala Helsingin Meilahdessa. Se on Töölön sairaalan seuraaja, eli sinne toimitetaan esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita. Sairaala oli Husin historian kallein rakennushanke.

Leikkaussaleja on yhteensä 16.

HS:n haastattelema sairaalan työntekijä kertoo, että viime viikkoina näistä saleista on tyypillisesti arkena päivällä saatu pidettyä auki 6–9. Tämä taas jakautuu 3–4 saliin ortopedialle, 3 saliin neurokirurgialle ja 0–2 saliin verisuonikirurgialle.

Lue lisää: Syöpäpotilas Irene Lindroos lähetettiin kotiin vain minuutteja ennen leikkausta

Lue lisää: Kun Helsingin kallein sairaala aloittaa, henkilö­kunta ei riitä kaikkien leikkaus­salien pitämiseen auki

Lue lisää: Helsingin historian kalleinta sairaalaa ei saada täysin auki hoitaja­pulan vuoksi

Kun määrä on noin vähäinen maaliskuussa, kesälomien aikana on hyvin hankalaa tehdä mitään muuta kuin aivan välttämättömin.

Pulaa on nimenomaan hoitajista, ei niinkään lääkäreistä. Leikkauksia perutaan esimerkiksi siksi, että anestesiahoitajia ei ole tarpeeksi tai siksi, että vuodeosastoja ei pystytä hoitajapulan aikana pitämään kokonaan auki.

Husin johto perustelee vaikeaa työvoimatilannetta esimerkiksi pandemialla, vuosi sitten olleella lakolla ja alan yleisellä tilanteella. Onkin totta, että hoitajista on kova pula monessa muussakin sairaalassa ja esimerkiksi vuodeosastoilla tilannetta pahentaa se, että iäkkäille potilaille ei ole tarpeeksi jatkohoitopaikkoja.

Hoitajia alkoi lähteä jo Töölöstä aiemmin esimerkiksi uupumuksen tai epäoikeudeksi kokemansa palkkauksen vuoksi. HS kertoi tilanteesta ensi kertaa marraskuussa.

Tuolloin samoin kuin tammikuussa Husista arvioitiin, että uudesta sairaalasta saataisiin auki noin kaksitoista salia kuudestatoista ja määrää pystyttäisiin nopeasti kasvattamaan.

HS:n haastattelema hoitaja kertoo, että Siltasairaalasta on edelleen irtisanoutunut useita ihmisiä. Hoitajat eivät pidä tavoista joilla heidän työnkuvansa on muuttunut, uudessa sairaalassa vastuulle on tullut uusia vaativia potilasryhmiä, mutta ei välttämättä kunnollista perehdytystä tai koulutusta.

”Tietysti myös osaamisvaje on edelleen pahentunut, koska irtisanoutuneet hoitajat ovat pääosin kokeneimmasta päästä. Suossa ollaan ja syvällä”, hoitaja kuvailee.

Ortopedi Lasse Rämö vahvistaa myös, että tilanne on syntynyt pitkän ajan kuluessa.

Hus tarjoaa peruttujen leikkausaikojen tilalle korvaavaa leikkausta joskus myöhemmin tai palveluseteliä yksityiselle. Joitain potilaita pystytään ohjaamaan Husin muihin sairaaloihin, vaikka vaativimmat tapaukset tällä alalla kuuluvatkin Siltasairaalan vastuulle.

Palveluseteliä on yleensä tarjottu perusterveille potilaille melko yksinkertaisiin leikkauksiin.

”Jokainen palvelusetelin kautta kautta hoidettu potilas on hyvä asia. Laajemmin pitää miettiä, lähtevätkö lääkärit vähitellen pois erikoissairaanhoidosta yksityiselle, jos vaativista leikkauksistakin isompi osa siirtyy sinne”, Rämö miettii.

Hän uskoo, että hätätapauksista pystytään huolehtimaan tässäkin tilanteessa. Hän on kuitenkin syvästi huolissaan. Ortopedian leikkausjono on jo valmiiksi venynyt pitkäksi. Parituhatta potilasta on jo nyt odottanut yli puoli vuotta.

”Sinne jonoon jää sitten työkyvyttömänä työikäisiä ihmisiä odottamaan. Tai vanhuksia, jotka eivät pääse ulos asunnostaan, kun ei voi selkäsairauden takai luottaa jalkojen kantavan.”

Rämö näkee, että sairaalan sisällä ongelmaa voidaan ratkoa lähinnä miettimällä, tehdäänkö jokin osa leikkauksista turhaan, vaikkeivät ne tutkitusti vaikuta potilaiden hyvinvointiin. Laajemmin kyseessä on hänestä koko yhteiskunnan tekemä arvovalinta.

”Ei tätä sairaalaa saada jaloilleen ilman lisäresursseja. Ja hoitajien työn arvostamista”, Rämö sanoo.