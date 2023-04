Mannerheimintien katu-urakassa 14 puun kohtalo on niin mutkikas asia, ettei lopputuloksesta ota nyt selvää edes ely-keskuksen ylitarkastaja.

Helsingissä Mannerheimintien tuntumassa on merkitty paljon Hesperian puiston puita. Puita on tarkoitus kaataa suuren katu-urakan tieltä

Mannerheimintien jättiremontissa kaadettaviksi aiotuista puista uhkaa tulla jonkinasteinen ikiliikkuja.

Uudenmaan ely-keskus on hylännyt kahden yhdistyksen vaatimukset yhteensä 14 puun suojelemisesta.

Tilanne on kuitenkin hämmentävä jopa ely-keskuksessa päätöksen esitelleen ylitarkastajan Anni Kuoppamaan mielestä.

”Jos joku valittaa päätöksestämme, hallinto-oikeuden on otettava uudelleen kantaa puiden kaatamisen kieltoon”, Kuoppamaa sanoo.

Miten erikoiseen tilanteeseen päädyttiin? Aluksi Kaupunkiluontoliike ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry valittivat Helsingin kaupungin aikeista kaataa katu-urakan takia 14 puuta Hesperian puiston tuntumasta.

Asia eteni ely-keskuksen hylkäyksen kautta Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus määräsi väliaikaisen kiellon kaataa puita ja vaati elyä ratkaisemaan kahden yhdistyksen esittämät huolenaiheet.

Nyt ely-keskus on päättänyt, että valitukset ovat perusteettomia. Niiden pääasialliset aiheet olivat liito-oravien mahdollisuus siirtyä Mannerheimintien yli, jos puut kaadetaan, sekä lepakoiden saalistusalueen häiriytyminen.

Mannerheimintien katu-urakassa ei ely-keskuksen mukaan ole minkään vaatimuksen osalta kyse luonnonsuojelulain vastaisesta toiminnasta, eikä muun kuin merkitykseltään vähäisen luonnon tuhoutumisen tai luonnonarvojen heikentymisen estämisestä.

Kaupunkiluontoliike nosti esiin liito-oravat. Huoli oli, että liito-oravat voivat liitää Hesperian puiston ja Töölönlahden puiston reunapuiden avulla Mannerheimintien yli.

Kaupungilla todella on karttamerkintä liito-oravan todennäköiseksi liikkumisreitiksi Hesperian esplanadilta Mannerheimintien yli Hesperian puistoon ja edelleen Töölönlahden länsipuolta Kaupunginpuutarhan suuntaan.

Helsingin kaupunki kuitenkin totesi vastineessaan, ettei reitti ole ilmeinen tai todennäköisesti hyvin toimiva liito-oravareitti eikä se ole millekään tunnetulle liito-oravan ydinalueelle olennainen kulkuyhteys.

Kyse on siis ely-keskuksen mukaan teoreettisesta, karttaan merkitystä reitistä. Siirtymäreitti ei siis olisi keskeinen, eikä sen heikentäminen voisi johtaa liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikan häviämiseen tai heikentymiseen.

”Todettakoon, että Töölönlahden puistosta, Hesperian puistosta tai Hesperian esplanadilta ei tunneta yhtään liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkaa”, ely-keskuksen päätöksessä lukee.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys puolestaan huolehti erityisesti lepakoista. Siitä, miten katutyöt vaikuttavat Töölönlahden–Kaisaniemenrannan lepakkoalueeseen.

Kyseinen lepakkoalue ei ely-keskuksen mukaan ulotu Hesperian puistossa Mannerheimintielle tai sen välittömään läheisyyteen. Alue kattaa ely-keskuksen mukaan Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan ja sen pohjoispuolisen rannan, Töölönlahden ympäristön sekä Kaupunginpuutarhan.

Alueen pääasiallinen laji on pohjanlepakko.

”Katu-urakalla ei ole mitään vaikutusta pohjanlepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin”, päätöksessä lukee.

Mitä tapahtuu seuraavaksi? Ely-keskuksen päätöksestä voi valittaa 30 päivää. Jos valituksia tulee, hallinto-oikeuden on Kuoppamaan mukaan otettava uudelleen kantaa puiden kaatamiseen.

”Erikoisuus tässä on, että hallinto-oikeus on kieltänyt puiden kaatamisen ja kielto on edelleen voimassa”, Kuoppamaa sanoo.

Tosin hallinto-oikeus on Kuoppamaan mukaan ilmaissut tahtonsa ”tulkinnanvaraisesti”. Hallinto-oikeus voisi siis mahdollisesti myös purkaa puiden kaatamiskiellon.

Nyt näyttää siltä, että on vain odotettava, mitä huhtikuun kääntyessä toukokuuksi on tapahtunut. Ellei kukaan valita ely-keskuksen päätöksestä, puut saisi kaataa.