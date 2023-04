Kaupunki, Senaatti-kiinteistöt ja rakennusyhtiö kertovat päässeensä neuvottelutulokseen.

Pasilan Länsitornialueen rakentaa kilpailussa aikoinaan toiseksi tullut Skanska.

Alueelle on tarkoitus rakentaa neljä korkeaa tornitaloa ja paviljonki.

Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt ja rakennusyhtiö Skanska tiedottivat keskiviikkona, että ne ovat päässeet neuvottelutulokseen asiasta.

Kisan alueen suunnittelusta voitti aikoinaan rakennusyhtiö YIT:n ehdotus Trigoni. YIT vetäytyi hankkeesta ja joutuu maksamaan kaupungille ja Senaatti-kiinteistöille korvauksia.

Toiseksi tulleen ehdotuksen toteuttamisesta on nyt siis sovittu alustavasti. Ehdotusta on kehitetty neuvottelujen aikana edelleen.

”Keskeiset periaatteet on säilytetty, kuten se, että tornit ovat erillisiä rakennuksia, joilla on kullakin oma luonteensa. Tornien ulkonäkö on kuitenkin muuttunut alkuperäisestä ehdotuksesta”, kertoo Skanskan aluejohtaja Juhani Aspara.

Korkeinta pilvenpiirtäjää rakennettavan alueen itälaidalla on myös madallettu verrattuna kilpailuehdotukseen, mutta sen olisi edelleen tarkoitus olla 29 kerrosta korkea.

Alueen asemakaavan muuttaminen vie noin kaksi vuotta.

Esi- ja toteutussopimus rakentamisesta on tarkoitus viedä poliitikkojen käsittelyyn keväällä. Kaupunki­ympäristö­lautakunta päättää asiasta ensi viikolla, sen jälkeen kaupunginhallitus ja valtuusto.

Näin rakentaminen alueella voisi alkaa arviolta vuonna 2026.

