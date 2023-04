Kaupungin rakennusvalvonnan mukaan asukkaista tyhjennetyt kerrostalot eivät ole enää turvallisia ympäristölle.

Helsingin kaupungin rakennusvalvonta puuttui torstaina ongelmiin, joita on ilmennyt purkua odottavissa asuinkerrostaloissa Mellunmäessä.

Rakennusvalvonta kehottaa tontin omistajan ”välittömästi estämään ulkopuolisten pääsyn rakennuksiin” ja järjestämään kiinteistöön ympärivuorokautisen vartioinnin, kunnes rakennukset on purettu.

Lisäksi kaupunki velvoitti tontin omistajaa siirtämään pihalla olevat romut kierrätykseen. Tämä selviää kaupungin lähettämästä kehotuskirjeestä, jonka HS on nähnyt.

HS uutisoi aiemmin hylättyjen talojen ongelmista: vain muutamassa päivässä taloissa oli syttynyt kolme tulipaloa. Eräs asukas kuvaili tunnelmaa sanoin: ”kuin maailmanloppu”.

Päätöstään rakennusvalvonta perustelee keskiviikkoisella tarkastuskäynnillä Mellunmäessä.

Käynnillä rakennusvalvonnan edustaja havaitsi, että kerrostaloihin on murtauduttu, rakennusten ikkunoita on rikottu ja ikkunoista on heitetty kodinkoneita pihalle. Rakennuksissa on myös sytytetty useita tulipaloja.

Rakennusvalvonnan mukaan rakennukset ovat vaaraksi ympäristölleen.

Jos tontin omistaja ei ryhdy vaadittuihin toimenpiteisiin, kaupunki voi asettaa sille uhkasakon. Uhkasakkomenettely on tosin hidas prosessi, joka vie nopeimmillaankin yleensä useita viikkoja.

Päätöksen uhkasakkomenettelyyn ryhtymisestä tekevät poliitikot kaupungin ympäristö- ja lupajaostossa viranhaltijan esityksestä.

”Uhkasakko ei tällaiseen akuuttiin tilanteeseen auta”, sanoo rakennuslakimies Ulpu Juvalainen Helsingin kaupungilta.

Tilanne on Juvalaisen mukaan poikkeuksellinen, eikä kaupunki kovin herkästi lähetä kehotuskirjeitä tontin omistajille. Hän arvelee, että rakennusvalvonta käy kohteessa uudelleen muutaman päivän sisällä.

Ongelmat tulivat ilmi alun perin pääsiäisenä HS:n uutisoitua ilkivallasta ja tulipaloista rakennuksissa.

Rakennusvalvonta on jo myöntänyt luvan rakennusten purkamiselle, mutta purkutyöt ovat viivästyneet. Tarkoituksena on purkaa kaikkiaan seitsemän kerrostaloa ja rakentaa niiden tilalle kuusitoista uutta taloa.

Hanketta varten perustetun Mellunpuiston kehitys -yhtiön hallituksen puheenjohtaja Katri Innannen sanoo, että korjaustoimet ovat käynnissä.

Innasen mukaan rakennusten ikkunoiden ja ovien levytys on tarkoitus saada valmiiksi ennen viikonloppua, ja vartiointiliike on tilattu käymään kiinteistöllä neljästi vuorokaudessa. Neuvottelut alueen aitaamisesta ovat vielä kesken urakoitsijan kanssa.