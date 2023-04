Helsinki kaupunki kehotti tontin omistajaa torstaina parantamaan purkua odottavien talojen turvallisuutta.

Purkua odottavat kerrostalot on nyt suojattu vanerilevyillä Helsingin Mellunmäessä.

Helsingin kaupungin rakennusvalvonta kehotti torstaina tontin omistajaa välittömästi estämään ulkopuolisten pääsyn rakennuksiin ja järjestämään kiinteistöön ympärivuorokautisen vartioinnin siihen asti, että rakennukset on purettu.

Lisäksi kaupunki velvoitti tontin omistajaa siirtämään pihalla olevat romut kierrätykseen.

Rakennusvalvonnan mukaan talot ovat vaaraksi ympäristölleen.

Rakennuksissa on ilmennyt monenlaista ilkivaltaa: ikkunoita on rikottu ja ikkunoista on heitetty kodinkoneita pihalle. Rakennuksissa on myös sytytetty kolme tulipaloa.

”Ympäristö on kyllä järkyttävän näköinen”, näkyä kuvailee Mellunmäessä useita vuosikymmeniä asunut Patrick Wikblad.

”Se on ihan kuin sotatanner, hylätty asuinalue jossain jonkun tapahtuman jälkeen. Ihan hirveää.”

Purkua odottavien talojen ensimmäisen kerran ikkunat ja ovet on levytetty.

Wikblad on kulkenut useita kertoja purkua odottavien talojen ohi. Joka kerta hän on kertomansa mukaan nähnyt jonkun hajottamassa jotakin.

Taloista on kuulunut rikkomisen ääniä.

”Pahin oli se, kun nuoria poikia heitti ilmeisesti lasisia keittiökaappeja alas. Siinä kun olisi joku ollut alla, olisi voinut käydä pahasti.”

Kerrosaloihin kiinnitettyjä levytyksiä Wikblad kuvailee ”ihan kunnon vaneriksi”. Hänen käsityksensä mukaan vanerit on kiinnitetty ruuveilla.

Purettavien rakennusten tilalle rakennetaan useita uusia asuintaloja.

Rakennushanketta varten perustetun Mellunpuiston kehitys -yhtiön hallituksen puheenjohtaja Katri Innannen kertoi HS:lle keskiviikkona, että vartiointiliike käy kiinteistöllä neljästi vuorokaudessa.

Wikblad ihmettelee vartiointikäyntien vähäistä määrää.

”Ei se kauheasti auta. Vartioinnin pitäisi olla ympärivuorokautista. Taas on tulossa viikonloppu. Saa nähdä, tuleeko neljäs tulipalo.”

Ympärivuorokautista vartiointia edellytti myös Helsingin kaupunki HS:n näkemässä kehotuskirjeessä.

Vielä keskiviikkona iltapäivällä pihalla lojui kodinkoneita, kaappeja, lasinsirpaleita ja muuta romua.

”En muista tuommoista nähneeni missään. Kyllä taloja on purettu, mutta että ihan mennään rikkomaan ja heitetään alas kodinkoneita, en ymmärrä tämmöistä”, Wikblad sanoo.