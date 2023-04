Kaupunkia syytettiin muun muassa pedofilian palvelemisesta.

Helsinki on päättänyt, ettei se esitä sosiaalisessa mediassa kuohuttanutta dokumenttielokuvaa.

Kaupunkia on arvosteltu alaikäisten lasten tähdittämän Drag Kids -elokuvan esittämisestä Kulttuurikaappi-festivaaleilla Malmitalossa lauantaina. Sitä on syytetty Twitterissä jopa pedofilian palvelemisesta.

”Ennakkomarkkinointi on antanut sellaisia mielikuvia ihmisille, että he ovat käsittäneet väärin tämän dokumentin sisällön”, elokuvan esittämisen peruuttamista perustelee Malmitalon johtaja Antti Manninen.

”Siitä on syntynyt hyvin paljon virheellisiä tulkintoja, niin ei ole mieltä lähteä esittämään sitä tällä hetkellä. Emme rakenna tästä kohua tästä yhtään enempää.”

Kulttuurikaappi-festivaalin tavoitteena on tehdä näkyväksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kulttuuria.

Dokumenttielokuvassa kerrotaan neljästä 8–11-vuotiaasta drag queenista. Dokumentin tavoitteena on herättää keskustelua niin sanotusta drag kids -ilmiöstä ja auttaa näkemään ihmisten moninaisuutta.

Drag on taiteenlaji, jossa ihminen ilmaisee itseään pukeutumisen, meikin ja esiintymisen kautta.

Mannisen mukaan kaupungilla arvioitiin etukäteen esityksen sopivuutta.

”Kyllä sitä on harkittu, ja meidän tuotantoväkemme on ennakkoon katsonut elokuvan. Nyt tässä taisi käydä niin, että ennakkoviestintä ja K18-tunnus saivat aikaan sen, että ymmärrys dokumentin sisällöstä on vinoutunut ja se on saanut vääräntyyppisen huomion osakseen.”

Manninen sanoo, että elokuvalle on annettu K18-tunnus, koska Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ei ole tehnyt sille ikärajatarkastusta.

”Minun mielestäni elokuva ei ole sopimaton. Se on nimenomaan dokumentti lapsista, jotka toimivat drag-artisteina. Se ei ole millään tavalla yllyttävä. Siinä ei kiihoteta ihmisiä toimimaan näin, siinä ei kehoteta pedofiliaan eikä siinä seksualisoida lapsia”, Manninen sanoo.

Hänen mukaansa jotkut saattavat kuitenkin löytää henkilökuvista ”sopivien silmälasien kautta katsottuna jotakin”.

Mitä ajatuksia dokumentin esittämisen saama kritiikki herättää?

”Sosiaalisessa mediassa on esitetty pedofiliaan yllyttäviä syytöksiä tai näkemyksiä, ja tältä osin kommentointi on ollut aika lailla epäasiallista ja kertoo siitä, että nämä kyseiset henkilöt eivät olet nähneet elokuvaa.”

Kaupunki harkitsee vielä, esittääkö se elokuvan joskus myöhemmin.

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas) kieltäytyi perjantaina kommentoimasta HS:lle dokumenttielokuvan esittämisestä syntynyttä kritiikkiä, koska ei tunne asiaa.

”Tämä on tätä sosiaalisen median arvostelua”, Arhinmäki sanoi lyhyesti.

”Voi tulla toimittajalle yllätyksenä, mutta kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari ei tunne kaikkea kulttuuriohjelmaa, jota meidän kulttuuritaloilla esitetään.”