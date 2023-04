Rakennuksen purkamiselle myönnetty lupa umpeutuu tiistaina. Omistaja toivoo lisää aikaa.

Hylätyn oloinen vanha liikerakennus Puistolan pientaloalueella Helsingissä on herättänyt huolta alueen asukkaissa.

Rakennuksen ikkunoita on rikottu ja peitetty osittain vanerilevyillä. Julkisivu on spraymaalin peitossa, sokkelin betoni lohkeilee. Ruostetta, repsottavia ritilöitä ja lasinsirpaleita on siellä täällä.

Yksi paikallisista kuvailee rikottujen ikkunoiden teräviä laseja giljotiiniksi. Mikä rakennuksen tilanne oikein on?

Rakennuksen ikkunoita ja ovia on peitetty vanerilla.

Helsingin kaupungin rakennusvalvonnasta selviää, että Puistolantorilla sijaitseva kiinteistö odottaa purkua. Lupa on myönnetty maaliskuussa 2020, ja se umpeutuu nyt tiistaina.

Luvan mukaan liikerakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan paritalon laajennus, johon tulee kaksi asuntoa ja liiketila. Mitään ei kuitenkaan näytä tapahtuneen.

Jos luvan mukaisiin toimiin ei määräaikaan mennessä ryhdytä, rakennusvalvonnan valvontayksikkö vierailee kiinteistössä, kertoo rakennuslakimies Eemi Mäntymaa Helsingin kaupungilta.

Mäntymaan mukaan rakennusvalvonta voi tarvittaessa puuttua tilanteeseen kehotuksin tai viime kädessä velvoite- ja uhkasakkomenettelyin, jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuutta laiminlyödään.

Kiinteistön omistaja harmittelee, että ilmeisesti nuoriso on käynyt hajottamassa paikkoja.

Eräs lähistöllä asuva puistolalainen pitää rakennusta hengenvaarallisena. Hänen mukaansa rakennus houkuttelee nuoria, jotka voivat loukata itsensä.

Asukkaan mukaan jotkut ovat myös nähneet rottia rakennuksessa.

HS tavoitti kiinteistön omistajan Ghazi Maruf Othmanin maanantaina puhelimitse. Hän kertoo, että hanketta ovat viivyttäneet niin koronaviruspandemia kuin Venäjän aloittama sota Ukrainassa.

Omistaja toivoo nyt saavansa Helsingin kaupungilta muutaman vuoden lisää aikaa hankkeelle. Rikotut ikkunat Othman sanoo peittävänsä vanerilla tällä viikolla. Rottia hän ei ole vähään aikaan nähnyt, mutta sanoo virittäneensä rotanloukkuja kiinteistöön.

Othman myös harmittelee sitä, että ilmeisesti nuoriso on käynyt hajottamassa paikkoja.

Purettava liikerakennus valmistui vuonna 1966, ja siinä toimi viimeksi pizzeria. Rakennuksen omistaja vaihtui vuonna 2016, mistä lähtien kiinteistö on ollut tyhjillään.

Kaupunginmuseo piti lausunnossaan valitettavana, että aikakaudelle tyypillistä pienimittakaavaista rakennusta ei kyetä säilyttämään.