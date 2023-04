Terveyskeskus­lääkäreiden mukaan Helsingin satojen eurojen palkan­korotukset lääkäreille tuskin ratkaisevat alan työvoimapulaa pitkällä tähtäimellä.

Helsinkiläisten lääkäreiden mukaan kaupungin tuoreet palkankorotukset eivät ole pitkällä tähtäimellä toimiva keino lääkäripulan ratkaisemiseksi.

Palkankorotukset eivät lääkäreiden mielestä kompensoi työn nykyisiä ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi jatkuvaan kiireeseen ja kuormitukseen.

HS uutisoi perjantaina, että Helsingin kaupungin uuden palkkakehitysohjelman korotuksissa on suuria tehtäväkohtaisia eroja.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat saavat esimerkiksi 50 euron keskimääräisen kuukausikorotuksen, kun taas useille lääkäriryhmille maksetaan jatkossa keskimäärin 400 euroa lisää kuukaudessa.

Pormestari Juhana Vartiainen (kok) puolusti palkkakehitysohjelmaa ja lääkäreille myönnettyjä korotuksia muun muassa sillä, että jos korotuksia ei olisi tehty, kaupunki olisi joutunut ostamaan lääkäripalveluja kalliina ostopalveluina varmistaakseen niiden riittävyyden.

Paloheinän terveysaseman terveyskeskus­lääkärissä Tuulia Avorannassa Helsingin palkkauudistus herättää ristiriitaisia ajatuksia.

Hänellä itsellään on päiväkoti-ikäisiä lapsia, joten varhaiskasvatuksen hoitajat mahdollistavat sen, että hän pääsee töihin. Töissä taas terveysaseman hoitajat mahdollistavat sen, että töitä voidaan ylipäätään tehdä.

Molempien ammattiryhmien palkkakehitys on kuitenkin laahannut pitkään perässä.

”Ja sitten kun taulukosta näkee, että lääkäreiden palkankorotus on moninkertainen näihin aloihin nähden, herättäähän se monenlaisia ajatuksia.”

Avorannan mukaan palkankorotus lääkäreille on toki siinä mielessä perusteltu, että Helsingissä terveyskeskus­lääkäreiden palkka on hänen ymmärtääkseen ollut ympäryskuntia pienempi ja erikois­lääkäreistä on pulaa.

Hän pelkää silti, ettei korotus yksin riitä ratkaisemaan lääkäreiden pitovoimaa.

”Jos mikään omassa työnkuvassani tai -määrässä ei muuttuisi, ei palkankorotus ole tekijä, joka saisi minut jäämään.”

Avorannan mukaan tärkeimpiä asioita olisivat työyhteisön pysyvyyden ja työntekoa tukevien järjestelmien ohella pitkät potilassuhteet, joissa voi keskittyä hoitamaan ja kohtaamaan potilaan tavalla, jonka takana voi seistä. Nykyinen työtahti kuitenkin haastaa tätä jatkuvasti.

Avoranta on työskennellyt Paloheinässä vuodesta 2013 lähtien ja on aiemmin pitänyt sitä hyvin toimivana terveyskeskuksena.

Parin viime vuoden aikana tilanne on hänen mukaansa muuttunut kestämättömäksi monestakin syystä. Hän mainitsee koronavirus­pandemian aiheuttaman hoitovelan, väestön ikääntymisen, suurten ikäluokkien eläköitymisen sekä siirtymisen uuteen potilastieto­järjestelmään kaiken tämän keskellä.

Lisäksi etäasioinnin ja -hoidon mukanaan tuomat muutokset ovat hänen mukaansa muokanneet lääkäreidenkin työnkuvaa. Nykyisin pitäisi ehtiä vastaamaan suureen määrään Maisa-viestejä vastaanottojen välissä, mikä osaltaan haastaa potilaiden kohtaamiseen käytettävää aikaa.

”Tuntuu, että koko ajan tulee lisää työtehtäviä, mutta niihin ei varata lisää aikaa tai saada lisää tekijöitä.”

Ratkaisu on Avorannan mukaan usein se, että työntekijät venyvät äärimmäiseen pisteeseen asti, kunnes osa siirtyy muualle töihin. Tämä on hänen mukaansa valitettavaa, sillä hoidon jatkuvuuden on todettu parantavan potilaiden hoitotuloksia.

Avoranta on itse ollut kevään virkavapaalla viimeistelemässä yleislääketieteen erikoistumis­opintojaan, mitä kuvailee ”ihanaksi, korjaavaksi kokemukseksi”.

”En tiedä, olenko palaamassa takaisin. Monella lääkärillä on eettinen halu auttaa siellä, missä tarve on suurin, mutta lääkäreiden tulisi myös itse pysyä työkykyisinä.”

” ”Onko järkeä maksaa lääkäreille isompaa palkkaa, että voidaan sitten isommalla palkalla vaihtaa tulostimen mustekasetteja ja siivoilla työhuoneita?”

Malmin terveysasemalla terveyskeskus­lääkärin virassa työskentelevä Mimi Rantanen valmistuu pian yleislääketieteen erikoislääkäriksi. Silloin edessä on päätös, palaako Rantanen virkaansa vai etsiikö hän uuden työn.

Tältä kantilta Helsingin palkkakehitysohjelma on hänelle erityisen ajankohtainen. Jos korotukset koskevat peruspalkkaa, saattaa tämä Rantasen mukaan tuoda työhön kaivattua rauhaa.

Nykymallissa suuri osa lääkärin palkasta muodostuu toimenpiteistä ja käyntipalkkioista, mikä kannustaa mahdollisimman nopeaan työskentelyyn.

Hänen mukaansa palkan merkitys on kasvanut etenkin koronaviruspandemian myötä, kun työn kuormitus on lisääntynyt selvästi. Alalta on lähtenyt monia kokeneita hoitajia, mikä on johtanut myös lääkäreiden uupumiseen.

Lisäksi paljon parjattu potilastietojärjestelmä Apotti sekä Helsingin kaupungin laajat palkanmaksun ongelmat ovat Rantasen mukaan lisänneet tyytymättömyyttä työhön.

”Kaikkien näiden juttujen myötä palkan rooli on korostunut, kun pitää perustella itselleen, miksi minä kestän tätä.”

Lääkäri Mimi Rantanen kuvattuna Malmin terveysasemalla vuonna 2020.

Toisaalta Rantanen muistuttaa, että palkan merkitys on pienempi verrattuna esimerkiksi työoloihin, työyhteisöön, johtamiseen ja koulutusmahdollisuuksiin. Hän kertoo pääasiassa viihtyneensä työssään Malmilla, sillä siellä etenkin työyhteisö ja johtaminen ovat olleet hyvällä tasolla.

Pitkällä tähtäimellä Rantanen ei usko, että Helsingin 400 euron kaltaiset palkan­korotukset tulevat lisäämään alan veto- tai pitovoimaa. Ne ovat kuitenkin nopea keino tehdä edes jotain, sillä muiden ongelmien korjaaminen on paljon hitaampaa.

”Palkankorotukset saattavat toimia hetkellisinä houkuttimina, mutta jos työoloja ei saada kuntoon, ei auta, vaikka kuinka saisi enemmän palkkaa.”

Rantanen korostaa myös hoitajien ja erilaisten avustavien työntekijöiden merkitystä alalle. Hän toivoo, että palkkoja kehittäessä otettaisiin nämä ryhmät jatkossa paremmin huomioon.

”Onko järkeä maksaa lääkäreille isompaa palkkaa, että voidaan sitten isommalla palkalla vaihtaa tulostimen mustekasetteja ja siivoilla työhuoneita?” hän kysyy.

” ”Koen todella voimakasta riittämättömyyden tunnetta. En vain pysty tekemään työtä niin kuin haluaisin.”

Helsingissä työskentelevä lääkäri pitää julkisen terveydenhuollon ongelmia niin vakavina, että 400 euron palkankorotus ei hänen mielestään ole riittävä toimi tilanteen korjaamiseksi.

Oikeastaan millään rahasummalla ei voi kompensoida nykyisiä ongelmia, hän sanoo. Lääkäri ei esiinny jutussa nimellään. Hän kertoo haluavansa välttää konflikteja työpaikalla.

Lääkäri kuvailee arkea terveyskeskuksessa ”suolakaivokseksi”: johto painostaa lääkäreitä tapaamaan enemmän potilaita ja hoitamaan enemmän asioita kuin mihin työajan puitteissa olisi mahdollisuus.

Lääkärin mukaan iso osa työajasta valuu paperityöhön, kirjausten tekemiseen ja reseptien uusimiseen. Hän kertoo, että nämä tehtävät eivät kuitenkaan näy työlistoissa tai palkoissa samalla tavalla kuin vastaanotot.

Tällaista ”näkymätöntä” työtä syntyy lääkärin mukaan myös terveyskeskuksien monisairaiden potilaiden hoitamisesta. Varsinaisen vastaanottoajan jälkeen lääkärit tekevät jatkotoimenpiteitä, kuten laativat lähetteitä ja vastaavat hoitajien konsultaatioihin.

Jatkuva kiire johtaa lääkärin mukaan ylitöihin sekä siihen, että potilaita ei ole mahdollista hoitaa tarpeeksi kunnianhimoisesti.

”Koen todella voimakasta riittämättömyyden tunnetta. Joka päivä pohdin, mitä kukin potilas olisi ansainnut. En vain pysty tekemään työtä niin kuin haluaisin.”

Lääkäri kertoo, että kuormitus on ollut ajoittain niin voimakasta, että se on haitannut hänen muuta elämäänsä.

Terveyskeskuksien ongelmista on lääkärin mielestä syntynyt kierre. Tiedetään, että terveyskeskuksissa työskentely on rankkaa. Julkisen puolen vetovoima on heikentynyt, eikä työntekijöitä saada palkattua riittävästi.

Tämä on puolestaan johtanut siihen, että terveyskeskusten työntekijät – mukaan lukien hoitajat ja muu henkilökunta – väsyvät.

Lääkärin mielestä terveysasemille pitäisi palkata lisää lääkäreitä ja muuta henkilökuntaa, jotta työolosuhteet saataisiin ”inhimillisiksi”. Hän kaipaisi esimerkiksi enemmän erikoislääkäreitä ohjaamaan nuoria lääkäreitä sekä riittävän pitkiä vastaanottoaikoja monisairaille potilaille.

Lääkäri kertoo työskennelleensä aiemmin myös yksityisellä sektorilla. Hän piti työtä tylsänä.

Jatkossa hän saattaa silti valita mieluummin tylsän kuin liian kuormittavan työn.

Helsingin sote-johtaja: Lääkäreitä on yksinkertaisesti liian vähän

Juha Jolkkonen

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastus­toimen toimiala­johtajan Juha Jolkkosen mukaan lääkäreiden palkkoja on päätetty nostaa, sillä lääkäripula on eri palveluissa jo merkittävä.

Kaupungin toimialat saivat itse tehdä korotuksista ehdotuksensa kaupungin henkilöstö­osastolle. Jolkkosen mukaan aiempina vuosina palkkakehitys­ohjelmissa on painotettu esimerkiksi lähi- ja sairaanhoitajia sekä sosiaali­työntekijöitä.

Lisäksi hän muistuttaa, ettei lääkäreiden palkankorotuksia olisi voitu suoraan käyttää varhaiskasvatuksen palkankorotuksiin, sillä ne kuuluvat erillisiin palkkakehitysohjelmiin, joihin on erilliset budjettinsa.

”Nyt on nähty, että lääkäritilanne vaatii korjausliikettä. Emme vielä näiden korotusten myötäkään ole piikkipaikoilla palkoissa, mutta olemme yrittäneet kuroa kiinni sitä eroa, mikä on saattanut olla muihin työnantajiin nähden”, hän sanoo.

Jolkkonen tunnistaa, ettei palkka ole ainoa asia, jolla alan houkuttelevuutta voidaan parantaa. Hänen mukaansa toimialan sisällä käydään jatkuvasti keskustelua siitä, miten työoloista ja tehtävänkuvista voidaan tehdä henkilöstölle mieluisempia.

Kaikki HS:n haastattelemien lääkäreiden esittämät keinot avustavien tehtävien lisäämisestä työn uudelleenjärjestelyyn ovat hänen mukaansa tiedossa ja parhaan mukaan käytössä jo nyt sekä jatkossa vielä vahvemmin.

”Lääkäreitä on kuitenkin yksinkertaisesti kysyntään nähden liian vähän, jolloin palkkojakaan ei saa jättää huomiotta.”

