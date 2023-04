Varhaiskasvatuksen työntekijöiden mukaan Helsingin myöntämä 50 euron palkankorotus on täysin riittämätön ja kertoo alan arvostuksen puutteesta.

Helsingin varhaiskasvatuksen työntekijät ovat tyrmistyneitä kaupungin tuoreesta palkkaohjelmasta.

Palkankorotukset eivät työntekijöiden mukaan kompensoi alan kuormitusta tai ratkaise vakavaa työvoimapulaa. Moni kokee, että pienet korotukset tuntuvat jopa vitsiltä ja kuvaavat alan heikkoa arvostusta.

HS uutisoi perjantaina, että Helsingin kaupungin uuden palkkakehitysohjelman korotuksissa on suuria tehtäväkohtaisia eroja.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat saavat esimerkiksi 50 euron keskimääräisen kuukausikorotuksen, kun taas useille lääkäriryhmille maksetaan jatkossa keskimäärin 400 euroa lisää kuukaudessa.

Helsingin kaupungin henkilöstöpolitiikan johtaja Petri Lumijärvi on perustellut HS:lle varhaiskasvatuksen korotusten suuruutta muun muassa sillä, että koska alalla on enemmän työntekijöitä, tulee budjetin katto nopeasti vastaan. Hänen mukaansa ohjelma on kuitenkin otettu hyvin vastaan toimialalla.

Myös pormestari Juhana Vartiainen (kok) on puolustanut palkkaohjelmaa.

Helsingin keskisellä alueella työskentelevä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Pia Hoffman on ollut alalla jo 27 vuotta.

Hänen mielestään kaupungin myöntämää 50 euron palkankorotusta voi pitää melkein vitsinä.

”Kyllähän siitä tulee olo, että ei tätä alaa ja työtä ihan kauheasti arvosteta.”

Hoffmanin mukaan 50 euroa on toki rahaa sekin, mutta inflaation jyllätessä sillä ei Suomessa kovinkaan paljoa saa. Hän huomauttaa, että esimerkiksi ruuan, bensan ja asumisen kustannukset ovat nousseet jyrkästi, joten muutaman kympin korotus ei juuri lämmitä.

Noin 25 vuotta alalla ollut Sinikka Sihvonen työskentelee parhaillaan varhais­kasvatuksen lastenhoitajana Punavuoressa. Myös hänen mukaansa 50 euron palkankorotus on todellinen rimanalitus.

”Kun näin uutisen, meinasi mennä kahvi väärään kurkkuun ja aloin nauramaan. Enää ei edes nouse kiukku, kun tämä on niin absurdia pelleilyä”, Sihvonen toteaa.

”Alan arvostus on jo niin alhaista, että on sinänsä yllättävää, että vielä keksitään keinoja saada ala entistäkin naurunalaisemmaksi.”

HS keräsi kyselyllä Helsingin varhaiskasvatuksen työntekijöiden ajatuksia tuoreesta palkkaohjelmasta. Hoffman ja Sihvonen olivat vastaajien joukossa.

Kyselyssä toistui ajatus siitä, että korotus on täysin riittämätön ja se kertoo alan arvostuksen puutteesta. Moni vastaaja oli jo aiemmin harkinnut alanvaihtoa, mutta viimeistään pienet korotukset sinetöivät päätöksen.

Jutussa on käytetty sitaatteja vain henkilöiltä, joiden henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.

”Noin pieni korotus näinä aikoina kertoo arvostuksen puutteesta. Tuntuu lähinnä keskisormen näytöltä. Ei paljon motivoi.” Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ”Puheet palkkakuopasta nostamisesta ovat silkkaa sanahelinää ja tyhjänpäiväistä potaskaa. Tämä sinetöi lopullisesti päätökseni vaihtaa alaa.” Varhaiskasvatuksen opettaja

Hoffman muistuttaa, ettei palkka ole ainoa ongelma alalla. Myös työoloissa on hänen mukaansa suuria puutteita. Lisäkäsiä tarvittaisiin kipeästi, sillä päiväkotien työtahti on todella hektinen.

Etenkin aamuisin ja iltapäivisin ollaan Hoffmanin mukaan todella pienellä miehityksellä, jolloin ehtii ”sattua ja tapahtua kaikenlaista”.

”Lastenhoitajan voi usein olla vaikeaa pitää lakisääteistä kahvitaukoa tai päästä edes vessaan”, hän kuvaa.

Samoilla linjoilla on Sihvonen, joka peräänkuuluttaa päiväkoteihin lisää työvoimaa, kuten päiväkotiapulaisia. Nämä voisivat auttaa ruuan jakamisessa, siivouksessa ynnä muissa arkisissa toiminnoissa.

Myös alan palkkoja on molempien haastateltavien mukaan tärkeää tarkastella ja korotusten tulisi olla nykyistä huomattavasti tuntuvampia.

Sihvosen mukaan lääkäreitä vastaava 400 euron korotus toisi hoitajien palkat edes jokseenkin järkevälle tasolle. Hoffmanin mukaan pääkaupunkiseudulla 200 euron kuukausittainen korotus palkkaan olisi ”ehdoton minimi” tässä tilanteessa.

”Toki muutaman vuoden päästä sekään ei ehkä tule enää riittämään. Ja monilta kollegoilta olen kuullut, ettei pelkkä palkkojen nousu riitä saamaan heitä jäämään alalle.”

Varhaiskasvatus on yksi aloista, joka kärsii kovasta työvoimapulasta.

Moni varhaiskasvatuksen työntekijä nosti HS:n kyselyssä esiin huolen siitä, että heikon palkan lisäksi puutteelliset työolot voimistavat työvoimapulaa ja siten alan ongelmia entisestään. Kärsijöinä ovat viime kädessä pienet lapset.

”Olen huolissani siitä, etteivät kaikissa yksiköissä lapset saa välttämättä laadukasta varhaiskasvatusta jatkuvan henkilökunnan vaihtumisen takia. Itse olen joutunut todistamaan työssäni pahojakin vaaratilanteita.” Varhaiskasvatuksen työntekijä ”Työstä saatava palkka ei ole oikeassa suhteessa työn vaativuuteen. Teemme päivittäin tärkeää ja tavoitteellista työtä lasten parissa, ja vastaamme ihmishengistä aivan kuten lääkäritkin. Jos me väsymme ja lopetamme, se kostautuu ennen pitkää lapsille.” Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Pia Hoffman ei hetkeäkään usko, että nyt tehty 50 euron palkankorotus saa ketään tulemaan tai jäämään alalle.

”Tämä saattaa herättää jopa vihan tunteita verrattuna siihen, ettei palkkaa olisi korotettu ollenkaan. Koska eihän tällainen korotus auta yhtään mitään”, hän sanoo.

”Tuntuu, ettei maailman tärkeintä asiaa eli pieniä lapsia arvosteta yhtään. Tämä on selkeästi vääryys sekä lapsia että hoitajia kohtaan.”

Sinikka Sihvosen mukaan on sanomattakin selvää, ettei Helsingin palkankorotuksilla ole vaikutusta alan työvoimapulaan. Toki niillä saattaa olla päinvastainen vaikutus, hän huomauttaa.

”Tällainen ryppyily vie viimeisetkin halut opiskella alalle.”

