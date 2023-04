Poliisi epäilee, että hiljaisella asuinkadulla Helsingin arvoalueella tapahtui sunnuntaina murha.

Hiljaisen naapuruston rauhaan tuli sunnuntai-iltana lovi, kun hätäkeskus sai ilmoituksen epäillystä henkirikoksesta Helsingin Lehtisaaressa.

Iltayhdeksän jälkeen pientaloalue kuhisi poliiseja, naapurin mukaan myös helikopteri pyöri taivaalla. Maanantaiaamuna Helsingin poliisi kertoi tutkivansa epäiltyä murhaa, joka tapahtui rivitaloasunnossa sunnuntaina. Asunnossa kuoli mies ja poliisi on ottanut yhden henkilön kiinni murhasta epäiltynä.

Asunnossa, jossa poliisi on sunnuntaina tehnyt etsintöjä, on kaikki verhot kiinni. Yksi tuuletusikkuna on auki. Ovissa on poliisin eristenauhat.

Rivitalo sijaitsee päättyvän tien varrella. Tavallisesti täällä on rauhallista. Paikka on kuin paratiisi, eräs naapureista kuvailee.

Koska taloyhtiö sijaitsee päättyvän tien varrella, ei siellä ole läpikulkuliikennettä eikä juuri ulkopuolisiakaan.

Tiedot sunnuntain tapahtumista ovat naapureiden mukaan järkyttäviä, mutta ne eivät tuleen täytenä yllätyksenä. Epäillystä surma-asunnosta on tehty taloyhtiön hallitukselle useita valituksia parin viime kuukauden aikana.

Sunnuntaisen rikoksen tapahtumapaikka on lehtisaarelaisessa rivitalossa.

Yhteydenottajat ovat valittaneet äänekkäästä ilmanvaihtokoneesta, epämääräisestä tavasta elää ja siitä, että piha on ollut välillä täynnä autoja. Hallitus lähetti asukkaalle asiassa huomautuksen.

HS:n haastattelemien naapureiden mukaan asunnolla on ollut runsaasti epäilyttävää liikennettä. Ihmisiä on saapunut ja poistunut autoilla öisin ja outoihin aikoihin.

Asunto on usean sadan neliön kokoinen. Sen pihassa oli maanantaina aamupäivällä parkissa kaksi autoa, joista toinen on poistettu liikenteestä.

HS:n tietojen mukaan asunnon omistaja ei ole sunnuntaina tapahtuneen henkirikoksen rikoksen uhri. Poliisi ei ole tässä vaiheessa tarkemmin kommentoinut sitä, ketä asunnossa on ollut tapahtuma-aikaan paikalla ja kenet poliisi on ottanut paikalta kiinni. Poliisi kertoo selvittävänsä illan tapahtumia.

Poliisi ei ole kertonut tarkempia tietoja henkirikoksen tekotavasta tai siitä, oliko kiinniotettu epäilty aseistettu.

HS:n haastattelemat naapuruston asukkaat sanoivat nähneensä sunnuntai-iltana joitakin poliisin ajoneuvoja kotitiellään, mutta muuten operaatio ei naapureiden näkynyt tai kuulunut.

Helsingin poliisista ei suostuttu maanantaina kertomaan tarkemmin syitä sille, miksi paikalle oli lähdetty sunnuntaina niin monen partion voimin. Rikoskomisario Tuomas Lindholmin mukaan ilmoitus epäillystä henkirikoksesta vaikuttaa siihen, miten paikalle lähdetään.

