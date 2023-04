Main ContentPlaceholder

Kaupunki | Rakentaminen

Kokonaisen korttelin rakentaminen jumahti Helsingin keskustan vieressä

Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan korttelin rakentaminen on jäissä rahoitusongelmien vuoksi. Taustalla on se, ettei Asuntosäätiö ole saanut rahoitusta, koska rakentaminen on liian kallista.

Asuinkorttelin rakentaminen on jäissä Helsingin Jätkäsaaressa Atlantinkadun varrella.