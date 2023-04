Uhrin epäillään kuolleen väkivallan seurauksena.

Poliisi epäilee kahta 16-vuotiasta 19-vuotiaan naisen taposta, Helsingin poliisi tiedotti maanantaina.

Käräjäoikeus vangitsi lauantaina alaikäisen tytön ja pojan todennäköisin syin taposta epäiltyinä, tiedotteessa kerrotaan.

Poliisi epäilee henkirikoksen tapahtuneen 23. maaliskuuta.

Uhrin omaiset löysivät 19-vuotiaan naisen kuolleena yksityisasunnostaan Myllypurosta Helsingistä. Kun nainen löydettiin, hän oli ollut muutaman päivän kuolleena, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo HS:lle.

Tapauksen tutkinta aloitettiin tavallisena kuolemansyyn selvittämisenä, mutta tutkinnan edetessä alettiin epäillä henkirikosta.

”Siinä ilmeni seikkoja, joiden perusteella uhrin epäillään kuolleen ulkoisen väkivallan seurauksena. Poliisi selvittää edelleen motiivia ja tarkkaa tapahtumien kulkua”, sanoo Lindholm tiedotteessa.

Osoitetietojen perusteella epäillyt asuvat Myllypurossa.

Uhri ja epäillyt ”tunsivat tai tiesivät” toisensa jollain lailla, Lindholm kertoo HS:lle. Poliisi ei kommentoi tarkkaan, miten epäiltyjen jäljille päästiin.

”Kysymys on hyvin vakavasta rikoksesta, joten asiasta on tehty erilaista teknistä tutkintaa ja erityisesti epäiltyjä on kuulusteltu useita kertoja. Kuulusteluja tullaan jatkamaan”, Lindholm sanoo.

Lindholmin mukaan kyseessä on poikkeuksellinen tutkinta, koska henkirikoksen uhri on vain 19-vuotias ja epäillyt alaikäisiä.

”Tämä on monella tapaa muuta kuin tavanomainen rikos.”

Koska epäillyt ovat alaikäisiä, poliisi tekee yhteistyötä sosiaaliviranomaisen ja huoltajien kanssa.

”Huoltajia pidetään ajan tasalla ja he ovat olleet mukana kuulusteluissa”, Lindholm kertoo.

Jutun syytteen nostamisen määräpäivä on 26. kesäkuuta.