Helsingin käräjäoikeus alkoi käsitellä asiaa tiistaina.

Syyttäjä vaatii poliiseille sakkorangaistusta kuudestatoista pahoinpitelystä ympäristöliike Elokapinan mielenosoituksessa vuonna 2020. Helsingin käräjäoikeus alkoi käsitellä asiaa tiistaina.

Kyse on oikeudessa siitä, onko poliisilla ollut perusteita mielenosoituksen hajottamiseen Helsingin Kaisaniemessä lokakuussa 2020. Poliisi käytti kaasusumutetta, kun mielenosoittajat eivät suostuneet poistumaan ajoradalta.

Syytteessä on seitsemän poliisia, jotka kaikki ovat kiistäneet epäillyt rikokset.

Kolmea poliisia syytetään yhteensä kuudentoista mielenosoittajan pahoinpitelystä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe lähtee siitä, että kaasusumutteen käyttö ei ole ollut passiivista vastarintaa harjoittaneita mielenosoittajia vastaan puolustettavaa ja suhteessa tilanteen vakavuuteen.

Mielenosoittajille on koitunut kaasusta esimerkiksi hengitysvaikeuksia ja hetkellistä näkökyvyn menetystä.

Yhteensä seitsemän poliisia on saanut syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tässä joukossa on kolmen pahoinpitelyistä syytetyn poliisin ohella myös tilannetta johtaneita poliiseja. Tilannetta kaasutuksen aikaan johtanut poliisi on saanut syytteen myös yllytyksestä virkavelvollisuuden rikkomiseen ja kuuteentoista pahoinpitelyyn.

Syytteen mukaan Helsingin poliisilla ei ole ollut oikeutta pakottaa mielenosoittajia siirtymään, koska mielenosoitus ei ole vaarantanut ihmisten turvallisuutta, tai häirinnyt esimerkiksi kohtuuttomasti liikennettä. Kyseessä on siis ollut puuttuminen ihmisten perusoikeuteen eli kokoontumisvapauteen.

Asianomistajina on 16 mielenosoittajaa.

